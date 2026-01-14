La inteligencia artificial destacó a Playa Varese como la “más completa” de La Feliz; ¿qué otras opciones recomendó?
La inteligencia artificial (IA) puede ser de ayuda al momento de aclarar dudas sobre distintos lugares y ofrecer recomendaciones. En ese sentido, reveló cuál es la mejor playa de Mar del Plata, uno de los destinos más concurridos de la Costa Atlántica bonaerense en la temporada de verano. Muchos pueden estar de acuerdo con su elección, aunque otros se pueden sorprender con su respuesta.
Una de las plataformas más utilizadas por las personas es ChatGPT, que viene con tecnologías avanzadas de IA generadas por los últimos modelos de lenguaje de OpenAI. A la hora de brindar información, la herramienta recopila datos de distintos sitios web.
Esta es la mejor playa de Mar del Plata, según la IA, y no es la que creés
Al consultarle sobre cuál es la mejor playa de Mar de Plata, ChatGPT puntualizó sobre Playa Varese. Indicó que se trata de la “más completa” por su belleza, servicios y accesibilidad. Además, tomó en cuenta el consenso general entre turistas y locales al respecto.
En ese sentido, hizo un listado de todas las atribuciones que tiene Playa Varese por encima de las otras playas marplatenses:
- Escenario natural muy atractivo, con la bahía semicerrada y las escolleras que la protegen.
- Mar más calmo que el promedio de la ciudad, algo valorado por familias, personas mayores y quienes buscan tranquilidad sin ir lejos.
- Buena accesibilidad desde el centro y la zona Güemes.
- Servicios cercanos, pero no se siente como un balneario completamente comercial.
- Paisaje fotogénico y un entorno muy cuidado.
- Ambiente equilibrado con público variado, pero sin la masividad que puede haber en la Bristol o Playa Grande.
“No todos coinciden en cuál es la ‘mejor playa’ porque depende del plan, pero si se busca la más completa y mejor valorada en términos generales, Varese suele ser la que reúne más consenso“, aclaró ChatGPT.
En ese sentido, hizo diferencias sobre las playas marplatenses de acuerdo a la experiencia que se busca. Para los jóvenes, que pueden estar atraídos por el surf y un ambiente animado, pueden optar por visitar Playa Chica, Playa Grande, Playa Mariano o Playa Guillermo. En tanto, para disfrutar de la tranquilidad y el paisaje natural es mejor Playa Alfar, Playa Los Acantilados y Playa Serena.
Para elegir qué playa es mejor para visitar en Mar del Plata, la inteligencia artificial desarrollada por OpenAI ofreció algunos consejos:
- Cercanía y servicios urbanos: lo recomendable es priorizar playas con accesos simples, sanitarios, gastronomía y movilidad fluida. Esto permite combinar playa con caminatas, compras o descanso en cafés cercanos sin trasladarse largas distancias.
- Ambiente familiar: una playa orientada a familias necesita mar relativamente tranquilo, espacio suficiente para instalarse y un entorno previsible para ir con niños y adultos mayores.
- Perfil joven o deportivo: una experiencia más activa requiere arenas amplias, olas aptas para deportes acuáticos y una oferta complementaria asociada al movimiento y la sociabilidad. Sectores con escuelas de surf, paradores con música o actividades recreativas generan un ambiente más dinámico.
- Tranquilidad y entorno natural: una búsqueda orientada al descanso exige playas más alejadas del centro urbano, con menor densidad de visitantes y un paisaje menos intervenido. Par ello, conviene identificar playas con mayor extensión territorial o sectores menos céntricos.
- Facilidad de acceso y movilidad: es importante considerar la distancia entre el alojamiento y la playa, la disponibilidad de estacionamiento y la calidad de los accesos. La experiencia mejora cuando se evita traslados demasiado lejanos o cuando no depende exclusivamente del auto.
