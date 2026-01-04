Vacaciones: el estado del tránsito rumbo a la Costa Atlántica y el telepeaje que se implementará a partir del 6 de enero

Los últimos días de diciembre y primeros de enero fueron los elegidos por las personas para viajar a distintos puntos del país, especialmente a la Costa Atlántica. Según el informe del periodista Ernesto Arriaga, periodista especializado en tránsito, a LN+, muchos vehículos están este domingo 4 de enero camino a los sitios turísticos como Mar del Plata, Villa Gesell, entre otros.

La actualizacion del transito hacia la Costa Atlantica

“Según los números que nos da el peaje de Samborombón hay 1216 vehículos por hora yendo para la Costa y vuelven 600″, destacó Arriaga en la mañana de este domingo. A su vez, expresó que el promedio de días de vacaciones disminuyó de “8 a 10 días” cuando, hace un tiempo, tenía un piso de dos semanas.

Dentro de su informe pormenorizado, el periodista aclaró que la Ruta Nacional 2, 11 y 56 -con destino a Pinamar, Villa Gesell, Mar Azul, entre otros destinos- registra una concurrencia de 800 vehículos por hora.

Mar del Plata se erigió -una vez más- como el principal destino de la Costa Atlántica Mauro V. Rizzi

Por otra parte, Arriaga destacó que, a partir del 6 de enero, la Autovía del Mercosur -que comprende las rutas nacionales 12 y 14- cobrará peaje únicamente con el servicio electrónico llamado Telepeaje, descartando así la opción de poder hacerlo con efectivo.

“El Poder Ejecutivo entregó la concesión y a partir del 6 de enero no va a haber más peaje con dinero en mano. Esta Autovía es la segunda ruta más importante del país y, en este momento, tenemos aproximadamente 1300 vehículos en Zárate para salir para el lado de Uruguay y Brasil”, explicó.

A partir del 6 de enero, la Autovía del Mercosur operará solamente con Telepeaje Archivo

Este corredor vial se creó de una manera estratégica para cumplir un rol fundamental en la conectividad nacional e internacional con las naciones vecinas. La Ruta Nacional 12 comprende un camino que inicia en el sur de Entre Ríos (desde Zárate-Rosario), bordea el Río Uruguay y se dirige hacia el norte del país. La conexión con la Ruta Nacional 14 se produce en Ceibas (Entre Ríos) formando un eje de conexión hacia el Litoral y conectándose con Brasil.

“En este momento hay una hora y 40 minutos de demora en el Puente General San Martín con destino a Uruguay. Recomiendo a los que estén por salir que lo hagan a la medianoche y lleguen a la aduana a las 2 AM”, destacó el comunicador.