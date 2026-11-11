Qué significa que la carne tenga grasa blanca o amarilla y cuál es la mejor para cocinar
Aunque pueda parecer un detalle menor, conservar la grasa puede ayudar a entender el entorno en que fue criado el animal y cómo quedará tras pasar por el fuego
- 3 minutos de lectura'
A la hora de comprar carne en una carnicería, muchas personas le piden a su carnicero de confianza que les retire la grasa que sobresale de la porción que desean llevar. Sin embargo, lo que desconocen es que la grasa cumple un papel importante durante la cocción y su tonalidad puede aportar información sobre la alimentación del animal.
La grasa amarilla suele estar asociada con animales alimentados principalmente a pasto, ya que los vegetales contienen carotenoides, pigmentos naturales que pueden acumularse en el tejido adiposo del ganado. Entre ellos se encuentra el betacaroteno, un compuesto que el organismo puede transformar en vitamina A y que contribuye a darle esa tonalidad amarillenta a la grasa.
Algunas características particulares de este tipo de carne son:
- Sabor más intenso: algunos cortes desarrollan un perfil de sabor más pronunciado, aunque esto también depende de la raza, la edad y la maduración de la carne.
- Diferente composición de grasas: la alimentación a pasto puede favorecer una mayor proporción de ácidos grasos omega-3 en comparación con ciertos sistemas de alimentación a granos.
- Coloración amarillenta: la acumulación de carotenoides puede modificar la apariencia de la grasa sin que esto represente un problema de calidad.
Cabe resaltar que la grasa amarilla no significa que la carne esté vieja o en mal estado. Para poder corroborar que un corte es bueno, se debe prestar atención a la presencia de olores desagradables, superficies viscosas o alteraciones evidentes que puedan indicar problemas de conservación.
A diferencia de la anterior, la grasa blanca suele observarse en animales alimentados con dietas que contienen una mayor proporción de granos, como ocurre con aquellos criados en corral. Esto se debe a que estas dietas pueden aportar menores cantidades de los pigmentos responsables de la tonalidad amarilla.
Entre las características que pueden presentar estos cortes se destacan:
- Sabor más suave: algunas carnes provenientes de animales alimentados con granos tienen un sabor menos intenso.
- Mayor acumulación de grasa: determinados sistemas de engorde pueden favorecer la acumulación de grasa intramuscular, aunque también influyen la genética y otros factores.
- Textura tierna: la grasa intramuscular puede contribuir a una mayor sensación de jugosidad durante la cocción.
- 1
- 2
Expertos en coloración confirman: “Quienes tienen canas no necesitan retocar todo el color, sino solamente las raíces”
- 3
Toño Escrig, ferretero, sobre el frío en casa: “Recomiendo abrir el cajón de la persiana y pegar una tira de aislamiento térmico”
- 4
Oscar D’Olivo, jubilado de 105 años: “Desayuno cacao amargo con leche y como ajo negro desde hace 60 años”