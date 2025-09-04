Qué significa soñar con culebras o serpientes: la advertencia una psicoterapeuta de Estados Unidos

Soñar con serpientes es una experiencia que puede generar inquietud en muchas personas. Para analistas especializados en estudios oníricos en Estados Unidos, esto puede servir para revelar aspectos ocultos de la vida diaria y llamar la atención sobre áreas personales que necesitan cuidado.

Cuál es el simbolismo de las serpientes en los sueños

Las serpientes son uno de los símbolos oníricos más antiguos de la humanidad. Aparecen en distintas culturas y mitologías. En el mundo de los sueños, estos reptiles se relacionan con advertencias, temores y procesos de transformación. Según explicó la psicoterapeuta Linda Mastrangelo en diálogo con Business Insider, “a menudo indican que estás descuidando algo en tu vida”.

Mastrangelo indicó que los sueños con serpiente pueden ser un llamado de atención sobre aspectos de la vida desatendidos FWC

La especialista, que dirige el Instituto de Estudio de los Sueños, resaltó que cuando las culebras y serpientes aparecen al dormir “no tienen como objetivo asustarte, sino informarte sobre áreas desatendidas en tu vida". De este modo, consideró que son un llamado a “tomar acción”.

Soñar con serpientes: ¿una señal de cambios?

“Las serpientes suelen asociarse con el cambio y la transformación porque mudan de piel”, explicó Mastrangelo. Por ello, su aparición en los sueños podría indicar que se enfrentan etapas de transición, como un nuevo trabajo, una mudanza o una relación que comienza.

En estos casos, la ansiedad frente a lo desconocido se refleja en la figura de la serpiente. “Los sueños con serpientes tienen algo que enseñarnos sobre nosotros mismos y la humanidad a nivel universal, si tan solo escucháramos y afrontáramos nuestros miedos”, señaló la psicoterapeuta.

El psicoanálisis también aporta otra mirada. Carl Jung, pionero en este campo, interpretaba a las serpientes como símbolos de trascendencia, es decir, experiencias que permiten superar límites y alcanzar un crecimiento personal o espiritual.

Cómo actúa la serpiente en el sueño, si aprieta o atrapa a la persona, también ayuda a darle sentido a su aparición User - flpythonchallenge.org

Serpientes y culebras en sueños: indicadores de relaciones y entornos tóxicos

En ocasiones, la aparición de una serpiente en sueños puede simbolizar a una persona o ambiente nocivo. Así lo explicó Lauri Loewenberg, analista de sueños certificada de la Asociación Internacional para el Estudio de los Sueños. “Si te muerde, puede significar que has estado en el lado receptor de los comentarios mordaces o las críticas de alguien en la vida real”, reveló.

El contexto del sueño puede ayudar a reconocer a quién representa esa figura. Una culebra que aprieta o captura puede reflejar la sensación de estar atrapado por una pareja o un familiar tóxico, dijo. En cambio, si hay varios reptiles, podría significar que se está en un entorno hostil.

Soñar con más de una serpiente podría hacer referencia a un ambiente hostil, dijo Loewenberg.

Por otro lado, Loewenberg consideró que si en el sueño se corta la cabeza de la serpiente o se la elimina, el mensaje del subconsciente apunta a la necesidad de tomar distancia de una persona tóxica.

La posible conexión entre los sueños con serpientes y la salud

El vínculo entre serpientes y medicina existe desde la antigüedad. Asclepio, dios griego de la curación, utilizaba un bastón con una serpiente enrollada, símbolo que aún hoy identifica a hospitales y organizaciones de salud.

Loewenberg destacó que, debido a esa asociación, soñar con serpientes puede reflejar la necesidad de sanar o el inicio de un proceso de curación.

El modo en que se interactúa con el animal en el sueño da la clave: tocarla o permitir que se deslice sobre el cuerpo sugiere sanación activa. En cambio, observarla sin contacto revela que el proceso todavía no comenzó.