Qué significa “vasera”, que le valió 50 mil dólares al ganador de Pasapalabra

El 13 de abril, Brian Parkinson se consagró como el primer campeón del Mundial de Pasapalabra. La competición se disputó en Chile, reunió a 40 participantes de América Latina y Europa y tuvo como premio 38 millones de pesos chilenos, una suma cercana a US$50.000. La performance del argentino comenzó con un traspié, pero pronto se pudo acomodar. En territorio nacional, el estudiante de ingeniería participó de 53 programas en el ciclo que conduce Iván de Pineda y se llevó más de un millón y medio de pesos por su performance en El rosco.

Pero en Chile el desafío fue mayor y, por consecuencia, también lo fue el premio. Tras varias jornadas de competencia en esto que fue la primera edición del Mundial, Parkinson completó sin errores el juego final y logró ser campeón. Sin embargo, las dudas se apoderaron de él cuando, con cinco segundos en el reloj, tenía que responder la última palabra: “vasera”.

El momento en el que Brian Parkinson se consagró con los 38 millones de pesos chilenos

¿Qué significa “vasera”?

La definición había sido dada tiempo atrás. “Estante de fábrica u otra materia que especialmente en las cocinas y despensas sirve para poner la vajilla”. En un primer momento, Parkinson recurrió al “pasapalabra” y dejó su respuesta para más adelante. Vale aclarar que, si bien las definiciones del programa son correctas, se enuncian en términos generales para que la respuesta no sea tan sencilla.

Así, cuando le tocó el momento de responderla, se animó a “tirar” aunque con cierto temor de que no sea esa la correcta. “Vasera”, exclamó. Tras unos segundos de silencio, el conductor confirmó que era la correcta y el estudio entero rompió en euforia y emoción para festejar el título del argentino.

Una vasera, el objeto cuya definición le valió a Parkinson ganar el Mundial de Pasapalabra

Por definición, y según la Real Academia Española, “vasera” viene de “vasar”. Es la definición de esta última palabra la que se enunció al aire. Ahora bien, para ser un poco más específicos, “vasera” por sí misma puede significar:

Caja o funda que se usaba para proteger los recipientes de vidrio.

Bandeja grande con encajaduras para los vasos que usaban los aguadores y vendedores de refresco.

Tanto la definición expresada al aire del programa -aquella que corresponde específicamente a “vasar”- como las dos detalladas anteriormente son correctas al ser empleadas para explicar el significado de “vasera”.

¿Qué hará Brian Parkinson con su premio?

“El sueño del departamento está mucho más cerca, mucho más a la mano”, explicó al ganar. Resulta que el argentino quiere juntar la plata suficiente para cumplir su sueño de la vivienda propia y poder comprar un departamento para vivir con su familia. Al premio que ganó en la competición local se le suma lo adquirido en Chile: cerca de US$50.000.

“Es increíble. No lo puedo creer todavía. Pensé que había perdido una oportunidad de oro pero me estuve preparando para que pasara, pero no lo veía tan posible”, remarcó tras haber sufrido un pequeño error en el arranque que casi le cuesta el torneo. Ahora, Brian tendrá la chance de defender el título cuando, en un tiempo, se lleve a cabo la segunda edición del Mundial que tendrá un premio menor: US$35.000.