Es argentino y se consagró como el primer campeón en el Mundial de Pasapalabra: el abultado premio en dólares que se llevó

Este miércoles, Brian Parkinson se consagró como el primer campeón del Mundial de Pasapalabra, una competencia que se realizó en Chile y que convocó a campeones de distintos países. El argentino venció en el Rosco a su par uruguayo Inti Lencina y se quedó con un premio millonario que usará para cumplir uno de sus sueños.

El año pasado, Brian se convirtió en uno de los participantes favoritos del público tras ganar 53 programas en el ciclo que conduce Iván de Pineda en la Argentina, donde se llevó más de un millón y medio de pesos. Si bien en el debut del Mundial no tuvo una performance perfecta, ya que confundió el nombre de una icónica canción de Juan Gabriel, y esto le valió un error en el Rosco, pudo recomponerse enseguida. El joven tenía que adivinar el nombre de uno de los hits del cantautor mexicano, cuyo nombre empieza con la letra “Q”, él aseveró que era “Quiero”, en lugar de “Querida”, tras ser corregido por el conductor del ciclo que se emite por la pantalla de Chilevisión, sostuvo que “nunca se la va a olvidar”.

Sin embargo, con el correr de los días, Brian pudo allanar el camino que lo llevó a enfrentar al uruguayo en la gran final que se emitió esta semana. “Estante de fábrica u otra materia que especialmente en las cocinas y despensas sirve para poner la vajilla”, leyó el conductor minutos antes de que el joven contestara que la palabra correcta era “Vasera”.

El momento en el que Brian Parkinson se consagró con los 38 millones de pesos chilenos

En medio de los gritos y la felicidad entre los presentes, Brian se consagró campeón de la primera competencia internacional y se quedó con 38 millones de pesos chilenos, alrededor de 47.000 dólares que los usará para comenzar a hacer realidad su sueño. “¡No lo puedo creer!”, alcanzó a decir en medio de la emoción y sostuvo que “alguna vez había leído que se le daba ese nombre a un estante”.

“El sueño del departamento está mucho más cerca, mucho más a la mano”, agregó sobre el jugoso premio que ganó. A lo largo de la competencia, Brian e Inti lograron establecer una relación cercana, por lo que ambos explicaron lo que significaba para ellos haber llegado hasta la final juntos. Después de una pequeña intervención, Brian le dedicó el triunfo a su familia, amigos y compañeros de trabajo que lo apoyaron a lo largo de la competencia. “A mi novia, que me anotó y yo no me había preparado; a mis tres hijos y mis compañeros que me ayudaron cambiando francos para que pudiera viajar a Chile”, sostuvo.

Brian ganó el primer mundial de Pasapalabra

Brian debutó el lunes pasado, pero tuvo un pequeño tropezón del que finalmente consiguió salir airoso. “Es increíble. No lo puedo creer todavía. Pensé que había perdido una oportunidad de oro, pero me estuve preparando para que pasara, pero no lo veía tan posible”, dijo sobre el pequeño error que tuvo en la previa.

Brian junto a Inti, su amigo y rival durante la final del Mundial de Pasapalabra Instagram Chilevisión

El primer Mundial de Pasapalabra reunió a cerca de 40 participantes de América Latina y Europa, y tendrá una segunda vuelta con los nuevos campeones. Tras una consulta del conductor, quien sostuvo que tal y como funciona muchas veces en los deportes, quien se consagra como campeón tiene la chance de presentarse y defender su título, él podrá hacerlo una vez que se confirme la nueva edición. El segundo mundial de Pasapalabra tendrá un premio de 28 millones de pesos chilenos, alrededor de 35.000 dólares que va a realizarse en ese país.

Brian Parkinson ganó $1,7 millones en el Rosco de la Argentina

Quién es Brian Parkinson, el favorito del público de Pasapalabra

El estudiante de ingeniería ya había participado el año pasado del ciclo y en mayo de 2021 volvió al ruedo. Brian no solo posee una gran cultura, sino que además entrenó para mejorar su rendimiento. Tras competir día tras día para acertar las palabras del Rosco, el joven que trabaja en una empresa de transportes logró ganarse el corazón de los espectadores, quienes lo apoyaron de forma incondicional para que logre triunfar.