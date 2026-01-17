¿Quién quiere ser millonario? El pozo de Lion Link ya supera los $172 millones en Bingo Oasis Pilar

Hay cifras que no pasan desapercibidas. Cuando un pozo progresivo supera los $172 millones, algo se activa: la atención se concentra, la expectativa crece y la experiencia deja de ser una salida más para convertirse en “esa noche en la que puede pasar”. Eso es lo que ocurre hoy en Bingo Oasis Pilar, donde el jackpot de Lion Link continúa en aumento y se consolida como uno de los grandes atractivos de la sala.

A diferencia de otros premios, los pozos progresivos se construyen de manera visible y colectiva. Crecen con el paso de los días y generan una narrativa en tiempo real que transforma la dinámica del juego y del espacio: cada visita se vive con una tensión distinta, marcada por la posibilidad concreta de que el premio salga en cualquier momento.

El atractivo del pozo progresivo, en vivo y sin intermediarios

Lion Link no es una novedad aislada dentro de la sala. Con un historial asociado a premios relevantes, la máquina se fue posicionando como un punto de referencia para los visitantes habituales y también para quienes se acercan por primera vez. El crecimiento constante del pozo refuerza ese atractivo y suma un componente emocional que distingue a la experiencia presencial frente a otras formas de entretenimiento.

En ese ritual compartido, la cifra millonaria funciona como disparador, pero también como excusa para una salida que combina juego, expectativa y socialización.

Una propuesta integral, pensada para disfrutar con tranquilidad

El interés que despierta el jackpot se sostiene, además, en una propuesta más amplia. Bingo Oasis Pilar apuesta a una experiencia cuidada, con foco en la comodidad, la tecnología y el servicio, en un entorno diseñado para que la visita resulte agradable y segura. En un contexto donde las opciones de ocio se multiplican, la calidad de la experiencia presencial se vuelve un diferencial clave.

Música e ilustración en vivo: Kevin Johansen y Liniers, juntos en Pilar

A la expectativa que genera el pozo progresivo se suma una propuesta cultural que amplía el plan. El miércoles 11 de febrero a las 21, Kevin Johansen y Liniers se presentarán en un formato que cruza canciones, ilustración en vivo, humor y complicidad con el público. No se trata de un recital tradicional, sino de un espectáculo que se construye escena por escena, con dibujos que nacen en tiempo real mientras la música avanza.

La entrada incluye un beneficio adicional de $10.000 en créditos para disfrutar de la sala, según las condiciones vigentes de la ticketera oficial. Las entradas pueden adquirirse a través del canal de venta habilitado para el evento.

Juego responsable. Prohibido el ingreso a menores de 18 años. EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA.

¿Necesitás ayuda? Llamá gratis al 0800-666-6006 (LOTBA).

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.