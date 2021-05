Recomendó invertir en bitcoin hace ocho años y ahora vive como un rey

Hace ocho años, un hombre aconsejó a todo el mundo en sus redes sociales para que comprara un dólar de bitcoin. En la actualidad, disfruta el sueño de vivir rodeado de lujos, abundancias y grandes comodidades.

Jeremie Davinci, residente en Santiago de Chile, publicó un video en YouTube en mayo de 2013, en el que aconsejaba a sus suscriptores a comprar un dólar de la criptomoneda, y el resultado fue exactamente el que predijo porque, hoy en día, vive “como un rey”.

Como se puede observar en su cuenta de Instagram, Davinci goza de un estilo de vida suntuoso en el que se lo puede ver a bordo de aviones privados y autos deportivos de lujo, y en paseos en yate por las playas más paradisíacas y por las ciudades más extravagantes del mundo.

A menudo, Davinci es etiquetado en lugares como Montecarlo y Dubái, que son famosos por recibir a los hombres más ricos y poderosos del planeta.

En su biografía de Twitter, Davinci se describe a sí mismo como “hombre de familia, programador, YouTuber y primer adoptador de bitcoins”. Y en una de sus últimas publicaciones de Instagram, publicó una imagen con el mensaje: “¡Yo viviendo como un jefe!”.

La descripción que detalla en la publicación parece ser bastante precisa porque su increíble vida se debe a la inteligencia que tuvo para invertir en bitcoins.

En el video publicado en 2013, donde aconsejaba comprar la criptomoneda, Davinci escribió: “Por el precio de un billete de lotería podés tener un bitcoin durante 10 años y hacerte millonario. Es hora de que dejes de vivir con miedo. Si se va a cero, perdés solo un dólar. ¿A quién le importa?”, manifestó en aquella ocasión.

“Pero si tengo razón quiero que todos me lo agradezcan, no me hará feliz si vuelven dentro de 10 años diciendo ‘ojalá te hubiera escuchado allá por 2011 o 2013’”, dijo.

Y eso es exactamente lo que pensará cualquiera que vio el video su momento y no siguió su consejo.

“Para que lo sepan, bitcoin es una criptomoneda digital y una moneda del sistema monetario mundial que permite a las personas enviar o recibir dinero a través de Internet, sin un tercero”, explicó en el video publicado hace ocho años.

Hace algunos días, Davinci tranquilizó a sus seguidores de Twitter por la reciente caída del bitcoin y aseguró que la situación volverá a la normalidad en poco tiempo. “No es nada de lo que preocuparse”, indicó.

El miércoles pasado, el bitcoin cayó de manera brusca como parte de una tendencia a la baja continuada que tuvo durante unos 10 días. Sin embargo, este hecho no debería preocupar demasiado a los que invirtieron, ya que está comprado la volatilidad que pueden tener los mercados de las criptomonedas.

