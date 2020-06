Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de junio de 2020 • 00:04

La cuarentena cambió todos los hábitos pero, este 21 de junio, no festejar con papá en su día sería muy cruel. Por eso, la creatividad -y la necesidad de los empresarios gastronómicos, para que negarlo- nos viene brindando interesantes opciones para trasladar las salidas gourmets a experiencias puertas adentro -de casa- y compartir momentos especiales. Menús especiales, cajas temáticas y hasta propuestas lúdicas para todos los presupuestos, forman parte de la oferta para celebrar el Día del Padre. A tomar nota que este fin de semana se auguran encuentros para no olvidar.

Manjares asiáticos para bolsillos sólidos

Para 4 personas

El menú Omakase (en japónes significa confiar y es en este caso ponerse en las manos del chef) es la propuesta que ofrece Osaka e incluye DV Catena Nature.

El combinado trae las siguientes piezas: .Sashimi de salmón trufado: 6 cortes .Sashimi de langostino: 6 cortes .Sashimi de pesca del día: 6 cortes .Hosomaki :12 piezas Nigiri katsu 4 piezas .Nigiri hotate truffle: 4 piezas .Carpassion: 10 cortes .Maki a eleccion del itamae: 10 piezas .Pomelo shrimp 1 unidad .Niku Bao: 4 unidades .Pinchos de Sake Panca: 2 unidades

Valor menú: $9900. Información y pedidos de Delivery y Take Away vía whatsapp al +54911.2815.0727. Horario: Mediodía de 12 a 16 y Noche de 19 a 23h.También disponible en las apps de delivery de la zona

Comen 3 y pican 4

Estreno de la nueva carta para degustar y una botella de Saint Felicien Nature es la propuesta de Shout Asia BBQ.

EL combinado incluye: . Maki Inka: 10 u. .Maki acevichado: 10 u. .1 bao ternera .1 bao cerdo .1 brioche .4 unidades de gyoza .2 unidades de ebitan .2 unidades de empanadas de molleja .3 unidades de pan de morcilla .1 porción de brócoli y coliflor.

Valor menú: $3000. Horario: 19 a 23 horas. Pedidos :11.5491.2390 o a través de Rappi

Los elegidos de papá

Plan mitad y mitad. Le contás a Casa Cavia cuáles son los platos preferidos de papá y ellos lo reversionan en su cocina. Para acompañarlo, una botella de Terrazas Reserva Malbec o Chardonnay.

Valor menú: varía según el caso. Pedilo con anticipación vía WhatsApp al 11.3640.7805

Porciones para compartir

Fanáticos de los pasteles de carne estarán más que contentos con la propuesta de Pablo Massey, en La panadería de Pablo la opción incluye Pastel de los Pastores ( Pastel de res braseada, puré de papas y parmesano, gratinado al Josper) en porciones para dos. El plato incluye Pan de Campo y 1 botella de Terrazas Reserva Malbec o Chardonnay

Valor menú: $1100 para dos personas y $2200 para 4 personas. Pedidos anticipados por Whatsapp (15) 3583 0439

Una caja de sorpresas

Cocinar como Gonzalo Aramburu, pero con tus propias manos, esa es la propuesta de Arambox, la Caja que el restaurante Aramburu propone para divertirse, poner manos en la masa, y no equivocarse. El secreto está en la amplia variedad de productos, envasados al vacío, para elegir una por persona para el plato principal.

Entre los platos principales se pueden elegir, por ejemplo: .Ojo de bife - Carbón - Morillas - Liliáceas .Pollo orgánico - Cítricos - Azafrán .Mar y montaña - Cordero - Yodo - Quinoa .Magret de canard - Maíz verde cremoso .Cochinillo - Dátiles - Ciruelas - Especias - Cuscús .Vegetales estacionales - Hierbas autóctonas - Crema de almendras tostadas .Pesca de anzuelo - Miso - Coco - Limas.

Las cajas vienen, además, con ingredientes artesanales para acompañar: .Pomo de cajú .Chutney de fruta estacional .Sal de apio, aceite de hierbas .Garrapiñadas de especias .Financiers de rica rica .Fruit nitro. Y una botella de Terraza Gran Reserva Malbec o una Baron B Brut Nature Cuvée Millésime.

Valor menú: Pedidos y entregas: Martes a sábados de 12 a 22. Domingos de 18 a 22. Take away/ envío sin cargo en un radio de 15 cuadras. Mayor a 15 a esa distancia se combina la entrega con cliente. Información y pedidos vía web ingresando en https://aramburu.meitre.com/ o Telefónicamente 48111414 - Whatsapp 1133765696

Brunch con saludo y regalo

Una propuesta bien sabrosa es la de Moshu, el Café & Deli de Saavedra, que además incluye un saludo en versión virtual que viaja en un código QR impreso en la caja y un puzzle de 40 piezas para armar en familia.

El Brunch contiene un sándwich de jamón crudo tipo parma, queso brie, rúcula y manteca de tomates, un súper tostado de jamón cocido natural y queso, un yogur casero + granola horneada + frutas de estación, 180 gr de café molido, un alfajor sablée de almendras, un brownie con chocolate belga y nuez y una porción de torta a elección.

Valor menú: $1690. Los envíos se realizan con delivery propio y se toman pedidos hasta el 18/06 por www.moshu.com.ar, WhatsApp o llamando al +54 9 11 4407 7125. Las entregas son programadas entre las 9 y 13 hs del domingo 21/06 en CABA Y GBA.

¿Desayuno o picada?

Los padres que mantienen una alimentación saludable se sentirán agasajados con las ricas propuestas de B-fresh. La alimentación con alimentos nutricionalmente equilibrados tienen dos variantes. Picada o desayuno, con productos de estación frescos, alternativas orgánicas, veganas, proteicas y libre de gluten, sin agregados de conservantes, agroquímicos, ni azúcares refinados.

La caja desayuno trae: 1 frasco de granola proteica, 1 frasco de granola sin gluten,1 leche de almendras,1 leche de coco,1 jugo detox. Budín de café gluten free.1 crackers de semillas gluten free.1 untable de almendras clásico.

Y la caja picada tiene: 1 vino orgánico. 1 queso de cajú madurado con hierbas. 1 untable de zanahoria. 1 frasco de pepinillos.1 frasco de crackers de semillas gluten free. 1 pan de masa madre de centeno.1 a elección: 120 gr de salmón estilo gravlax o 120 gr de tofu marinado (ambas opciones fileteados y al vacío). 1 frasco de cookies de avellana y chocolate gluten free

Valor menú. Desayuno $1990 y picada $2190. Los pedidos se toman de 10 a 19:30 hs hasta el sábado 20 de junio vía whatsapp al 1550407816. Los envíos se realizan dentro de CABA y zonas aledañas con delivery propio.

¡A elección de papá!

Sos de los que nunca se deciden. ¿O nunca sabés lo que prefiere tu papá? No sufras, las cajas Bigbox tiene muchas propuestas, solo tenés que elegir de acuerdo a tu presupuesto y listo, él encontrará luego el mejor regalo.

Best to Table ( $3990), ofrece experiencias únicas con casas como la Carnicería, Osaka, La Mar, Fayer, Niño Gordo, entre otros.

Pero también podés sorprenderlo con la opción desayunos en Casa ($1440) , con muchas variantes.

O la caja Deli (very) ( $1990) , que pensada para compartir, te acerca a tu casa los tragos de Florería Atlántico, los platos gourmet de La Tornería Resto, las recetas clásicas de La Panadería de Pablo, entre más alternativas.

Todo vinos

Más allá de los vinos que se suman a las promos con menús para el Día del padre, algunas plataformas como Vinos y spirits -con ofertas rotativas- o bodegas como Luigi Biosca que en su shop online recomiendan De Sangre (un blend de base Cabernet Sauvignon que se conjuga con Syrah y Merlot a $1100.-), se encuentran las ninotecas que hay preparado packs especiales para la ocasión. Es el caso de los 12 Papipacks de Aldo's Vinoteca , con 3 etiquetas de los mejores enólogos cada uno y todos con un 20% de descuento. Los valores van desde $1630 a $5500 cada caja.

Entre los wine sets armados por Aldo Graziani se encuentran:

Orgánicos y poco intervenidos: Chacayes L'Esprit 2019 (sinsulfitos), Libarna Rosso 2017, Revolver Pinot Noir 2019 ($ 2650)

Pequeños productores: Cielo Vida Suelo Cabernet Sauvignon 2017, Anima Mundi Malbec 2015, Giramundo Cabernet Franc 2018 ($ 2200)

Viejas Viñas Top by Riccitelli: Old Vines from Patagonia Merlot 2017, Old Vines from Patagonia Malbec 2017, Old Vines from Patagonia Torrontés 2019 ($ 5200)

Malbec super gangas: Asa Nisi Masa Malbec 2018, Peon Malbec 2018, C.A.T. Las Pintadas Malbec 2017 ($ 1630)

Mix innovación: Manos Negras Pinot Noir Red Soil 2017, Jackot Tockaij 2019, Tigerstone Garnacha 2018 ($ 1900)

También estarán disponibles en los locales de Palermo (Arévalo 2032), Siria (República Árabe Siria 3037) y San Telmo (Moreno 372) para hacer pick up o take away.