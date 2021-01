Repudiable: el comentario ofensivo que recibió una mujer en el ticket de un restaurante

Una mujer de Río de Janeiro salió a almorzar con su marido y un amigo. El encuentro fue tranquilo hasta el momento de pagar la cuenta. Al recibir el ticket, la mujer leyó entre las observaciones la frase “moça do peitão” o “mujer de pechos grandes” entre los artículos consumidos. Furiosa, cuestionó al gerente del bar, que le dijo con total tranquilidad que era costumbre del lugar identificar a los clientes por sus características físicas.

De ninguna manera conforme con la explicación, Patricia Melo, la protagonista del hecho, de 42 años, decidió demandar al restaurante de la ciudad de Petrópolis por daño moral. El caso sucedió el pasado 10 de enero y fue denunciado por la víctima a través de las redes sociales.

La mujer salió a comer con su marido y un amigo a Petrópolis, un barrio de Río de Janeiro

A través de su cuenta de Instagram, Patricia calificó la respuesta del gerente como “un verdadero disparate” y contó lo sucedido con fotos del ticket y del almuerzo. También utilizó la publicación para animar a las mujeres a informar y denunciar si experimentan situaciones similares. En el posteo escribió: “No tengo que callarme. No tenés que callarte. ¡La falta de respeto llama a nuestra puerta! No bromees. Ni siquiera pienses que es gracioso. ¡Podría pasarte a vos!”.

A través de un comunicado, Ambev, la empresa responsable de la cervecería Bohemia, informó que tan pronto se enteraron de lo ocurrido se comunicaron con ella para pedirle disculpas, que están investigando el caso y que se ha reforzado la capacitación del personal para que estas situaciones no vuelvan a suceder.

LA NACION