Respondió a un comentario de TikTok y su vida dio un giro impensado: “Cuando llegó al hotel me puse nerviosa”

Hay gente que se conoció por Facebook o Instagram y llegó a casarse. Pero, en tiempos en los que TikTok es la reina de las redes sociales, esta plataforma provocó el inesperado encuentro entre dos desconocidos que, ahora, planean contraer matrimonio en mayo de 2024.

Lo curioso del caso es la forma en la que se conocieron, que fue a través de un comentario. Ashley Alyce, una enfermera de Washington, vio el video de un hombre llamado Kellen Hays, de Illinois, en el que contaba que debía tomarse vacaciones en ese momento porque se le habían acumulado demasiados días y en el trabajo lo obligaban a hacerlo. El problema era que no tenía idea de qué hacer con ese tiempo.

Ashley Alyce publicó un video contando la historia de amor

Entonces, Ashley le sugirió un poco en broma que se fuera con ella a Miami. Pero, Kellen se lo tomó en serio e inmediatamente respondió: “Oh, ¿cuándo?”.

Así lo contó Ashley en un clip viral que tiene cerca de dos millones de visitas. La broma inocente comenzó a hacerse realidad cuando Kellen le envió un mensaje privado. “Estaba súper emocionada de conocerlo porque no tenía intenciones reales, excepto que alguien me acompañara en las vacaciones”, le dijo Alyce al New York Post.

Respondió a un comentario de TikTok y su vida dio un giro impensado: “Cuando llegó al hotel me puse

Según Alyce, Kellen le envió un mensaje privado y luego reservó un boleto a Miami el mismo día que había planeado sus propias vacaciones. “Es conocer a una persona al azar en Miami que conocí en TikTok. ¡Vamos a hacerlo!”, exclamó en el clip.

Además de relatar que conversaron varias veces antes del viaje, el video la muestra contando los días, las horas y los minutos hasta que finalmente conoció al hombre misterioso de sus DMs. Aunque parece nerviosa por ver al extraño al que invitó en broma a su viaje, también se la ve sonriente.

Alyce le dijo al Post que no estaba nerviosa en absoluto, al principio. “Pero, cuando llegó al hotel antes de que nos conociéramos, me puse extremadamente nerviosa”, admitió.

Así llegó el ansiado día, el 14 de noviembre de 2021, cuando los dos se encontraron en el hotel. En el clip no se ve el momento del encuentro, sino el después en el que Ashley revela la divertida remera de Kellen, que se hizo exactamente para ese día y que decía en blanco sobre negro: “Vacaciones aleatorias con persona de TikTok, posible primera víctima 48, pero fue divertido”. En la parte de atrás llevó una imagen de Ashley con otra inscripción que decía: “Si me encuentran muerto, fue esta imbécil”.

La pareja planea casarse en mayo de 2024 (Foto: Captura de video)

“Cuando lo conocí era exactamente lo que pensaba y fue entonces cuando supe que estaba buscando una relación con él”, precisó. “¡Era y es sin duda el mejor caballero que he conocido en mi vida!”. Ahora, la pareja está comprometida y planean su boda para mayo de 2024.

Miles de usuarios acudieron en masa a la sección de comentarios para compartir sus reacciones, y algunos lo llamaron “material de marido”. Otros, por su parte, aseguraron que estaban inquietos por su seguridad, pero Alyce afirmó que “ni siquiera estaba preocupada” por su bienestar.

