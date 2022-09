Restauró el coche de su padre fallecido y la reacción de su madre al verlo emocionó a todos

Digna de una telenovela mexicana, esta es una historia de emociones. Aaron Osorio es un joven que recibió un auto antiguo como herencia de su padre fallecido. Sin embargo, el vehículo, de gran valor sentimental, estaba demasiado deteriorado como para poder sacarlo a la calle.

Por esta razón, en cambio de venderlo o de dejarlo estacionado para siempre en una cochera, Aaron tomó la decisión de restaurarlo para sorprender a su madre diciéndole, en principio, que lo había vendido porque el auto ya no tenía utilidad. Así ganó tiempo para ponerse a trabajar.

El joven le hizo creer a su madre que había vendido el vehículo

Una vez que terminó de arreglarlo, lo estacionó a unas cuadras de su casa y llevó a su madre con los ojos tapados hasta el lugar. Las lágrimas de emoción de su madre al ver al auto impecable se hicieron virales a través del video que publicó Aaron en TikTok que, hasta el momento, lleva cerca de ocho millones de reproducciones.

“Ella es mi mamá. Le mentí diciendo que había vendido el coche que me dejó mi papá, para en realidad poder restaurarlo”, dice Aaron al comienzo del clip, y luego añade, cuando ve a su madre sollozar: “Mi cara de no saber qué hacer, no pensé que iba a pasar esto”.

La reacción de su mamá al ver que restauró el auto de su padre fallecido

Miles de personas comentaron la publicación: “Le llegaron muchos recuerdos de golpe”; “Esas lágrimas valen oro, cuídalas”; “Tengo carros modernos pero no se compara con esa reliquia, cuídalo”; “Hasta me dieron ganas de llorar”, fueron algunas de las frases más destacadas.

El truco viral con el que un grupo de jóvenes arregló un auto abollado

Mientras que Aaron se las ingenió solo para restaurar el auto de su padre fallecido, otras chicas también usaron su inteligencia para arreglar el golpe de un auto con un sencillo truco que se hizo viral.

Las imágenes aparecieron en TikTok, pero enseguida comenzaron a compartirse en otras redes sociales. “Mi amiga tuvo un pequeño accidente y chocó el auto de mi otra amiga”, se lee en los primeros segundos del video. Tras ello, se ve en primer plano el golpe que se generó por el impacto en el paragolpes trasero del vehículo.

“No tenía el dinero para arreglarlo, así que alguien sugirió que intentáramos hacerlo nosotras mismas con agua hirviendo”, añaden. Acto seguido, se ve cómo arrojan agua desde una pava eléctrica.

Agua hirviendo, ingrediente clave de la receta casera para sacar bollos del auto (Foto: Captura de video TikTok @marcolivierblackburn)

Antes de que baje la temperatura, otra de las chicas se tira al suelo de inmediato para hacer presión inversa sobre el bollo, mientras que otra toma un objeto que se puede encontrar en cualquier casa para terminar de darle el toque final. Se trata de una simple y tradicional sopapa que, gracias a su efecto de ventosa y al calor aplicado sobre el material plástico, consigue lo que las jóvenes estaban buscando: eliminar el bollo del paragolpes y que el auto quede como nuevo.

“¡Lo lograron!”, dice en el video, mientras las chicas celebran emocionadas, no solo porque se ahorraron unos cuantos billetes, sino también por la satisfacción de haber cumplido con la desafiante misión. Para ilustrar aún mejor el logro conjunto, de fondo se escucha la canción “We’re all in this together”, (“Estamos todos juntos en esto”), de la película de Disney High School Musical (2006).

La alegría de las jóvenes cuando lograron sacar el bollo del auto (Foto: Captura de video TikTok @marcolivierblackburn)

Como no podía ser de otra manera, la reacción de los usuarios no se hizo esperar. El video cosechó más de 18,6 millones de reproducciones, más de 3,5 millones de likes y más de 14.000 comentarios de todo tipo. Incluso una de las protagonistas de la escena aprovechó la ocasión para sentenciar: “Este será por siempre mi mayor orgullo”.