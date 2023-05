Reto viral: encontrá a los dos lobos ocultos en el bosque nevado en solo 8 segundos

escuchar

Los juegos mentales tienen un gran éxito en las redes sociales y entre los primeros puestos se sitúan las ilusiones ópticas o los desafíos visuales, donde los usuarios ponen a prueba su capacidad de descubrir símbolos ocultos o analizan su interpretación de las imágenes. En las últimas horas, se viralizó un reto en torno a una fotografía de un bosque nevado: encontrar a los dos lobos ocultos en solo 8 segundos.

En la imagen viral se puede ver un bosque cubierto de nieve y rocas en donde un lobo le está aullando a la luna. Pero detrás de esta escena, se ocultan otros dos animales que solo podrás encontrar si prestás suma atención a los colores y las formas.

Deberás encontrar dos lobos ocultos en la imagen. Fuente: Donald Rust

Si fuiste de los pocos que resolvieron el desafío en tan solo ocho segundos, te podés considerar un experto en la materia, pero si en cambio perdiste y la paciencia se te acabó, aquí debajo te dejamos la respuesta correcta:

La solución al reto viral de los lobos.

Test de personalidad: lo primero que veas en esta ilusión revela si te sentís solo

Las ilusiones ópticas son muy populares dentro de las redes sociales, ya que pronostican en muchos casos características de nuestra personalidad. Al tener una arista psicológica, estas actividades tienen diversas utilidades que se entrometen en la rutina diaria y revelan datos de nuestras vidas, como así también aspectos del carácter y la personalidad. En esta nueva imagen, conocerás qué cosas te hacen sentir solo.

Este test de personalidad puede mostrarte las razones por las que estás solo -si es que lo estás o lo sentís- y si tenés problemas para establecer relaciones con los demás. La imagen en blanco y negro, compartida por el usuario YourTango, muestra a un hombre surfeando cerca de una ballena con la luna detrás de ellos, en una noche estrellada.

La imagen que determinará si te sentís solo.

Si lo primero que te llama la atención es la luna, significa que te sentís solo porque te cuesta abrirte a los demás. Aunque extrañás la compañía de los otros y creés que mejorará tu vida, siempre parecés tener la guardia alta para abrirte con los que te rodean. Confiar en los demás puede asustarte, pero si no superás tu miedo, no vas a poder entablar las relaciones que deseás.

Por otro lado, los que vieron primero la ballena son los que podrían acabar solos porque siempre están buscando lo mejor. No significa que sean personas egoístas, simplemente que saben lo que quieren y no están dispuestos a conformarse con menos. Tienen claro que a veces amar a alguien significa poner sus necesidades por encima de las suyas y todavía no están preparados para eso.

Finalmente, si viste al surfista primero, significa que podrías sentirte solo porque eres un espíritu libre que tiene miedo al compromiso. Creés que las relaciones son comprometedoras y aterradoras y te preocupa perderte en ellas. Si intentás por una vez permanecer en una relación, pronto descubrirás que en realidad puede ser una experiencia liberadora.

