Revelación macabra: muchas personas entierran a sus hámsters vivos por error

Pequeños, inofensivos y simpáticos, los hamsters suelen ser la primera mascota de miles de niños Crédito: Wiki Commons

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de julio de 2020 • 16:40

Pequeños, inofensivos y simpáticos, los hámsters suelen ser la primera mascotas de miles de niños. Por sus características, estos roedores pueden disminuir sus signos vitales durante semanas si la temperatura del ambiente desciende significativamente. Sin conocer esta característica propia de la especie, una usuaria compartió con la comunidad de Twitter que había enterrado a su mascota probablemente viva.

"Vi en un [video de] TikTok que cuando los hámsters están fríos y duros es porque están hibernando, no están muertos. Enterré a Ravioles vivo: soy la peor mamá", escribió una usuaria en la red social. Rápidamente, su posteo cosechó el interés de miles de personas: en solo tres días tuvo casi 180.000 Me Gusta, más de 19.000 y un sinfín de comentarios.

Muchos seguidores aseguraron que ellos o sus familiares habían pasado por experiencias similares. Otros se tomaron el posteo con humor y algunos buscaron una explicación de lo que ocurre con este tipo de roedores.

En diálogo con LA NACION, el doctor veterinario especialista en fauna exótica y silvestre y médico de planta de la facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, Adrián Pablo Petta explicó qué es lo que sucede con los hámsters.

"Lo que hacen es un una brumación, no es una hibernación pura, sino que el animal baja su nivel de actividad casi a cero y puede mantenerse sin alimentarse y sin tomar agua", explica Petta. Además, el especialista señala que se trata de un mecanismo de defensa para poder pasar momentos de mucho frío.

La brumación de los hámsters de Siria -la especie más común en los hogares- es ocasional y no cíclica. De la misma manera que ocurre con los osos que viven en diferentes centros del área metropolitana de Buenos Aires, donde las temperaturas no son tan frías y no hibernan, es probable que haya inviernos en que los hámsters no necesiten realizar la brumación.

"Me ha pasado varias veces que me llaman para consultarme porque un hámster que habían tirado a la basura, a las dos horas revive en el cesto. Y responde a que los animales solo estaban guardando energía, no están muertos. Desgraciadamente, hay personas que hacen todo el ritual del entierro", concluye el profesional.