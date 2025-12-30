Rexona, Patrocinador Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: ediciones coleccionables y un embajador de lujo

La cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya empezó, y Rexona, como Patrocinador Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, presenta una propuesta que combina diseño, performance y pasión por el movimiento: una línea de ediciones coleccionables inspiradas en el fútbol y en quienes viven en constante acción.

Fiel a su propósito de impulsar el movimiento sin límites, la marca lanza una colección exclusiva que celebra la energía del deporte más popular del mundo. Se trata de antitranspirantes y jabones con diseños únicos, pensados no solo para el uso cotidiano, sino también para acompañar el ritual de los fanáticos que ya empiezan a palpitar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde ahora.

Movimiento, confianza y fútbol: el ADN de la propuesta

Desde hace décadas, Rexona construyó su identidad alrededor de una idea clara: cuando el cuerpo se mueve, la confianza acompaña. La alianza como Patrocinador Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ refuerza ese concepto y lo lleva a una escala global, conectando con millones de personas que encuentran en el deporte una forma de expresión, desafío y superación personal.

Las ediciones coleccionables se destacan por sus diseños dinámicos, que remiten al espíritu competitivo y a la intensidad del fútbol. Cada envase busca transmitir esa sensación de estar en movimiento constante, ya sea dentro de una cancha, en la rutina diaria o en cualquier desafío personal. Una manera de vivir la previa del torneo más importante del mundo desde lo cotidiano.

Rexona va a estar viviendo la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en su parador de Mar del Plata, en Cabo Largo del 6 al 31 de enero, de martes a domingo.

Enzo Fernández, un embajador que representa los valores de la marca

Esta iniciativa se potencia con la presencia de Enzo Fernández, futbolista argentino y embajador de Rexona, quien encarna de manera natural los valores que la marca promueve: esfuerzo, disciplina, superación y confianza para no abandonar, incluso en los momentos de mayor presión.

La edición masculina.

El recorrido de Enzo, marcado por el trabajo constante y la determinación, dialoga con el mensaje central de Rexona: seguir en movimiento, aun cuando el desafío es grande. Su rol como embajador no solo conecta con los fanáticos del fútbol, sino también con quienes buscan inspiración en historias reales de crecimiento personal.

La edición femenina.

Ediciones coleccionables disponibles en todo el país

Las ediciones coleccionables de Rexona, desarrolladas en el marco de su rol como Patrocinador Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya están disponibles en todo el país. La propuesta invita a los consumidores a ser parte de la experiencia mundialista desde ahora, sumando productos que combinan cuidado personal, diseño y espíritu deportivo.

En un escenario donde el deporte atraviesa la cultura, Rexona reafirma su compromiso con el movimiento y la confianza, acompañando a quienes nunca se detienen y viven cada paso como parte de un camino más grande.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.