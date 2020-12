Risotto en calabaza: una receta llena de sabor y color

Risotto en calabaza Crédito: Pixabay

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de diciembre de 2020 • 00:04

Amantes del risotto van a disfrutar esta creación culinaria llena de sabor. La calabaza hace de fuente para una mezcla de arroz con vetales y caldo que toma el sabor dulce del zapallo.

Queda bárbaro, re sorprendente. La parte dificil acá es lo del risotto que siempre tiene sus complicaciones. Que si te salió pegoteado o pasado o durito. Que si lo hicisite con arroz integral, o blanco, carolina, parboil o doble carolina. Vos no te preocupes. Elegí el que te guste y metele nomás.

Lo más importante para hacer bien este plato es la práctica: cuanto más seguido se haga el rissoto más posibilidades de que un día llegue a salir perfecto.

Hacer un buen risotto requiere tiempo y paciencia Crédito: Pixabay

El risotto se come siempre. Salga como salga...bueno, no tanto; si el arroz está blandito y pasado, en realidad, no es algo que a todos les guste, y menos si queda pasado como un puré. Pero para que se te pase un risotto realmente hay que esforzarse demasiado, taaaan mal no puede salir. Vos hacelo tal como está la receta y confiá. Seguí el paso a paso de esta Receta de Risotto en calabaza y servila como en la foto, dentro de una lindo ejemplar. Lucite con este plato espectacular.