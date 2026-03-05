Receta para hacer una hamburguesa perfecta: los cinco tips que da un chef experto

El referente de la gastronomía estadounidense George Motz ya se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires para participar en el festival Burgerpalusa, que se hará en el Hipódromo de Palermo. Durante su visita reveló a LA NACION su técnica para lograr la hamburguesa perfecta. El dueño de Hamburger America expuso sus métodos de trabajo y la selección de materias primas para el mercado local.

Cuáles son los cinco tips para cocinar la hamburguesa perfecta

La preparación de este plato requiere de cinco pilares esenciales para alcanzar el éxito en la cocina.

George Motz define una proporción de 75 por ciento de carne y 25 por ciento de grasa para el medallón ideal Burger Fest

Selección de carne fresca con un 25 por ciento de grasa para mayor jugosidad

con un 25 por ciento de grasa para mayor jugosidad Reducción de ingredientes adicionales para resaltar el sabor de la carne

adicionales para resaltar el sabor de la carne Elección de un pan blanco y esponjoso que soporte los jugos de la cocción

que soporte los jugos de la cocción Uso de vegetales frescos y quesos que fundan de forma correcta

que fundan de forma correcta Inspiración en recetas clásicas nacidas de la necesidad y la sencillez

Las claves para cocinar la hamburguesa ideal - Ilustrativo

Cómo es el método smash

La técnica de cocción predilecta del especialista es el smash. Este procedimiento consiste en colocar bolas de carne picada sobre la superficie caliente. El cocinero aplica presión directa para que la pieza tome forma de medallón y desarrolle una costra crujiente. La moderación en los ingredientes constituye el segundo consejo del referente neoyorquino.

Él sostiene que pocos elementos permiten que cada sabor se destaque de forma individual. Su receta clásica incluye carne, pan blanco, queso, cebolla y pepinillos. El equilibrio es el objetivo principal de la preparación. Motz explicó: “La meta es lograr el equilibrio y mantenerlo simple. Cuando hay demasiados ingredientes, empiezan a competir entre sí”.

George Motz es el propietario del restaurante Hamburger America ubicado en la ciudad de Nueva York Ron Antonelli� - Ron Antonelli�

La importancia del pan y la frescura de los vegetales

La elección del pan influye en la estructura final y en la experiencia del comensal. El pan debe cumplir un rol de soporte sin opacar el sabor del ingrediente principal. El autor busca una textura suave y esponjosa en variedades blancas. Este tipo de pan absorbe los jugos del medallón sin desarmarse.

El tercer y cuarto consejo destacan la calidad de los vegetales y el lácteo. Motz recomienda el uso de cebollas recién cortadas con mandolina. Este corte fino permite una cocción veloz sobre la carne. El queso debe fundir de forma correcta para integrarse al conjunto. El pan del día garantiza la frescura óptima del plato.

Burger Fest vuelve al Hipódromo de Palermo con 35 stands y más de 100 variedades de hamburguesas

Por qué las recetas mas simples son superiores

La historia de la cocina en Estados Unidos registra hitos basados en la necesidad económica: Motz destaca que las grandes fórmulas surgen de la improvisación y la falta de recursos. La Oklahoma Fried Onion Burger nació en 1922 durante la crisis ferroviaria. Los cocineros utilizaron grandes cantidades de cebolla para aumentar el volumen de la carne.

El Chester Special es otro ejemplo de creatividad aplicada a la escasez. Esta preparación surgió hace 50 años a partir de un tostado de queso que funcionó como reemplazo del pan tradicional. En el estado de Mississippi, la Slug Burger incorporó pan rallado a la carne picada durante los periodos de pobreza del siglo XX.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Sebastián A. Ríos.