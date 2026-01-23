Se toma en cuenta el calendario lunar para conocer cuándo hay Luna llena en febrero 2026. Se trata de la fase en que el satélite natural se ve en su totalidad en el cielo, un evento que muchos esperan mes a mes.

Esto se debe a que varias personas tienen en cuenta este fenómeno que se da una vez al mes porque se considera que el plenilunio puede tener efectos muy llamativos. Además, varios creen que este fenómeno astronómico impacta en la vida cotidiana y hasta en el ánimo de las personas. Por ejemplo, se considera que puede afectar en el resultado de un corte de pelo. También se tiene en cuenta su influencia para cuestiones astrológicas.

La fecha y hora para ver la Luna llena en febrero Shutterstock

La Luna pasa por distintas fases que se producen a partir del cambio de posición de este cuerpo celeste respecto a la Tierra y al Sol de forma mensual. Gira alrededor de nuestro planeta en aproximadamente 28 días y, con ese movimiento, se puede ver en su totalidad o de modo parcial según la sombra que pueda causar la Tierra sobre ella. Debido a la duración de este ciclo, normalmente no coincide con los días del almanaque, por lo que no siempre es fácil determinar cuándo ocurre cada fase.

Cuándo hay Luna llena en febrero 2026

De acuerdo al sitio Date and Time, la próxima Luna llena de 2026 se dará el domingo 1° de febrero. Por lo tanto, el segundo mes del año empieza con la posibilidad de observar el satélite natural en su totalidad. Será visible desde la Argentina a partir de las 20.07, horario en que saldrá. Este se podrá ver hasta las 6.46 de la mañana siguiente.

La Luna llena de febrero es la "Luna de Nieve" Carolyn Southworth

La Luna llena de febrero es conocida como la “Luna de Nieve”. Este viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. Se la llama de esa forma porque se trata de una época del año marcada por el invierno en el hemisferio del norte, en donde suele nevar bastante. Otros nombres que se le da son “Luna de Hambre” y “Luna de Oso”.

Todos los eclipses de 2026

Los fanáticos de la astronomía toman en cuenta qué fenómenos ocurren año a año para poder observarlos y maravillarse con el espectáculo natural. Uno de los más anticipados es el eclipse, que es cuando la luz procedente de un cuerpo celeste es bloqueada por otro.

Según el Servicio de Hidrografía Naval nacional (SHN), en 2026 habrá en total cuatro eclipses: dos lunares y dos solares. En el primer caso, es cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, por lo cual proyecta su sombra sobre el satélite natural. En el otro caso, se trata de un evento por el cual la Luna se ubica entre el Sol y la Tierra, por lo cual bloquea parcial o totalmente la luz solar directa hacia ciertas regiones del planeta.

El 17 de febrero llegará el eclipse solar anular NASA

En el mes de febrero, se dará uno de estos eventos astronómicos que se puede ver en el sur de la Argentina. Se trata de un eclipse solar anular, que ocurre cuando la Luna se posiciona entre el Sol y la Tierra, pero está lo suficientemente lejos en su órbita (cerca del apogeo). Por lo tanto, no logra cubrir completamente el disco solar y deja visible un “anillo de fuego” brillante alrededor del borde lunar.

A continuación, este es el listado de todos los eclipses que ocurrirán en 2026 de acuerdo al SHN, con la fecha y horario exacto, además desde dónde se podrá ver: