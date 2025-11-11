Rituales para aprovechar la energía del portal 11/11

Este martes 11 de noviembre se abre el portal energético 11/11. Para los creyentes de lo esotérico, se trata de un evento que concentra vibraciones únicas que ofrecen una ventana para canalizar la inspiración, la iluminación espiritual y los nuevos comienzos. Para aprovechar su energía, se pueden realizan diferentes rituales.

En la numerología, el número uno representa el inicio, la creación, la voluntad y la acción. Cuando se duplica, su energía se potencia enormemente para un despertar de la conciencia. A su vez, la repetición del 11 en el día y el mes, 11/11, se interpreta como una señal de sincronía, un llamado del universo a prestar atención a los pensamientos e intenciones. Se cree que en este momento el velo entre el pensamiento y la manifestación se vuelve más delgado.

El significado del 11/11 en la numerología (Foto: Archivo)

En ese sentido, el portal 11/11 invita a la introspección, a soltar cargas del pasado y a alinear la vida con el verdadero propósito del alma. Se trata de una oportunidad para manifestar no solo deseos materiales, sino estados del ser: paz, abundancia, amor consciente y claridad.

Se sostiene que, al concentrar la energía en este día, la intención no solo se fija, sino que se proyecta con una fuerza multiplicadora. Por lo tanto, es un momento ideal para activar el poder creador de cada individuo.

A continuación, algunos rituales para canalizar la energía del portal 11/11.

Manifestación escrita

Este rito tiene como objetivo fijar intenciones claras y conscientes, puesto que el número 11 facilita la conexión con el propósito superior y la materialización. Se cree que al escribir en tiempo presente, se le da al universo un mensaje preciso y se comienza a vivir la intención desde el ahora.

Para ello, hace falta una hoja de papel en blanco, una lapicera de tinta azul o dorada y una vela blanca (símbolo de claridad y purificación).

Durante el portal 11/11, se puede hacer una manifestación escrita Gemini

Estos son los pasos a seguir para hacer una manifestación escrita:

1 Preparación

Buscar un espacio sereno. Encender la vela blanca y realizar 11 respiraciones profundas para centrar la energía y despejar la mente.

2 Redacción de intenciones

En el papel se debe escribir la fecha 11/11 en la parte superior. Luego, escribir 11 deseos o afirmaciones en tiempo presente y en modo afirmativo. Se aconseja enfocarse en estados del ser y crecimiento personal antes que en meros objetos materiales. Ejemplo: “Soy la abundancia que atrae oportunidades” o “Mi intuición me guía hacia mi mayor bien”.

3 Activación

Leer todas las afirmaciones en voz alta, mientras se siente la emoción de que cada una ya es una realidad.

4 Guardar el papel

Doblar la hoja y colocarla bajo la vela mientras esta se consume (si se apaga por seguridad, no hay inconveniente). Finalmente, guardar la lista en un lugar especial —como una caja de intenciones, un diario o la billetera— hasta el próximo portal.

Meditación de la columna de luz

Esta práctica se centra en abrir los canales intuitivos y recibir la guía del portal. La energía del 11 es la de la iluminación, y la visualización de una columna de luz actúa como un portal interior que facilita la comunicación con el yo superior o con guías espirituales, lo que permite buscar claridad para el camino a seguir.

En este caso, solo se requiere un lugar tranquilo donde uno puede sentarse sin interrupciones. También se puede sumar música suave o el sonido de cuencos tibetanos.

Representación de la visualización que se hace en la meditación de la columna de luz para el portal 11/11 Gemini

Así se hace una meditación de la columna de luz:

1 Enfoque

Sentarse cómodamente con la espalda recta y cerrar los ojos. Tomar 11 respiraciones profundas y repetir mentalmente al exhalar: “Me abro a recibir guía”.

2 Visualización del portal

A la hora 11.11, imaginar que se está de pie frente a un gran portal de luz dorada y blanca. Visualizar cómo dos inmensas columnas de energía luminosa forman el número 11.

3 Alineación

Mentalmente, dar un paso y atravesar el portal. Sentir que la luz envuelve todo el cuerpo, mientras se carga de energía cada célula y se disuelve cualquier pensamiento negativo o duda.

4 Recepción

Permanecer en ese espacio de luz. Se recomienda preguntar al interior: “¿Cuál es el siguiente paso para mi mayor bien?”. Se debe estar en silencio por al menos 11 minutos, prestando atención a cualquier palabra, imagen o sensación que surja, ya que es la respuesta de la intuición.

5 Cierre

Agradecer la guía recibida. Abrir los ojos lentamente y mantener la calma.

Ritual del fuego para la liberación

Se interpreta el 11/11 como un punto de inflexión. Este ritual utiliza el fuego, elemento de transmutación y purificación para liberar conscientemente aquellos lastres —miedos, hábitos o vínculos— que ya cumplieron su función y no permiten avanzar hacia la nueva versión del ser que se desea manifestar.

Se requiere una hoja de papel pequeña, algo para escribir, un recipiente resistente al fuego (de metal o cerámica), y fósforos o encendedor.

Ritual del fuego para la liberación en el portal 11/11 Gemini

Este es el procedimiento del ritual del fuego para la liberación:

1 Listado de cargas

En el papel, escribir una lista clara y concisa de todo lo que se desea dejar atrás. Se pueden incluir miedos, culpas, viejas costumbres o relaciones que ya no aportan al crecimiento. Ejemplo: “Dejo ir la procrastinación”, “Libero el miedo al cambio”, “Suelto la preocupación constante por el futuro”.

2 Agradecimiento

Leer el listado en voz alta y, antes de quemar, decir: “Agradezco lo aprendido de cada una de estas experiencias. Ahora las libero con amor y gratitud”.

3 Quema de listado

Con sumo cuidado, encender el papel por una esquina y depositarlo inmediatamente en el recipiente incombustible para que se consuma por completo.

4 Afirmación y cierre

Mientras se observan las cenizas, se afirma en voz alta: “Dejo este espacio vacío para que sea llenado con paz, claridad y nuevas oportunidades. Hecho está”.

Se recomienda tirar las cenizas en un lugar con tierra o soplarlas al aire libre, lo que simboliza la entrega al universo.