Rituales para hacer con la Luna llena de este miércoles 5 de noviembre

Este miércoles 5 de noviembre hay Luna llena, cunado se puede ver al astro en su totalidad en el cielo. Para los creyentes de lo esotérico, es un momento de máxima potencia energética que invita a la introspección, la manifestación y el cierre de etapas. Esta fase se asocia tradicionalmente con la culminación, la cosecha y la claridad, siendo el momento perfecto para evaluar los logros, agradecer las bendiciones y soltar las cargas emocionales que impiden el avance. En ese sentido, muchos eligen realizar rituales para canalizar la energía de la lunación.

La Luna llena de noviembre se llama "Luna de Castor" BBC Mundo

La Luna llena de noviembre es conocida como la “Luna del Castor”. Este viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. En este caso, se trata de una época del año en que los castores suelen estar activos para construir sus presas invernales para prepararse para la temporada de frío en el hemisferio norte. El castor es principalmente nocturno, por lo que trabaja bajo la luz de la Luna Llena. También se la llama “Luna de Escarcha”, “Luna Helada”, “Luna Comercial” y “Luna de Nieve”, todas haciendo alusión a la proximidad del invierno.

A continuación, tres rituales para aprovechar la energía de la Luna llena.

Ritual de purificación y renovación con agua lunar

Este rito busca aprovechar la cualidad purificadora de la energía de la Luna Llena para limpiar el campo energético personal y del hogar. El plenilunio magnifica la potencia del agua, un elemento asociado a las emociones y la limpieza. De esa forma, se puede atraer una sensación de renovación y claridad.

Se requiere un recipiente de vidrio transparente (preferentemente con tapa), agua potable y una pizca de sal marina para potenciar la limpieza. También se puede incorporar unas gotas de aceite esencial de lavanda o romero.

Ritual de purificación y renovación con agua lunar Gemini

Así se hace un ritual de purificación y renovación con agua lunar

5 Mezclar sal en el agua

Colocar el agua en el recipiente de vidrio. Añadir la pizca de sal marina y las gotas de aceite esencial, si se desea.

2 Cargar el agua con la energía de la Luna llena

Dejar el recipiente destapado bajo la luz directa del plenilunio. Se puede situar en un balcón, patio o cerca de una ventana.

3 Intensionar sobre el agua

Mientras se coloca, se debe visualizar cómo la luz plateada de la Luna penetra el agua, limpiándola y cargándola con energía positiva. Se puede repetir una frase como: “Esta agua está cargada con la luz de la Luna Llena para limpiar y renovar mi ser y mi espacio”.

4 Usar el agua lunar para la limpieza energética

A la mañana siguiente, retirar el recipiente antes del amanecer. Se recomienda utilizar esta agua lunar para lavar las manos, el rostro o rociar el espacio de trabajo o el hogar, mientras se visualiza cómo se disuelve cualquier preocupación o energía densa.

Ritual de la miel para manifestar abundancia y prosperidad

Este ritual se enfoca en atraer los deseos de prosperidad y seguridad material. La Luna Llena es el momento de mayor fuerza magnética para la manifestación. A su vez, la miel actúa como un potente imán energético, que simboliza la atracción y la abundancia.

Para ello, hace falta un frasco pequeño con tapa, miel de abeja, un trozo de papel blanco, una birome de tinta verde o dorada (colores asociados a la prosperidad) y una moneda de curso legal (símbolo de riqueza).

Ritual de la miel para manifestar abundancia y prosperidad Gemini

Este es el proceso del ritual de la miel para manifestar abundancia y prosperidad:

1 Escribir deseos

En el papel, redactar de forma clara y en presente la intención relacionada con la prosperidad o la estabilidad (ejemplo: “Soy próspero y el dinero fluye hacia mí fácilmente”).

2 Hacer la imantación con miel

Untar el papel completamente con la miel hasta que el texto quede cubierto. La dulzura de la miel sella la intención.

3 Crear un amuleto

Introducir el papel con miel en el frasco. Colocar la moneda encima y cerrar con la tapa.

4 Cargar el amuleto con energía de la Luna llena

Dejar reposar el amuleto bajo la luz de la Luna Llena durante la noche. Al colocarlo, se agradece por la abundancia que ya se posee y la que está por llegar.

Al día siguiente, guardar el frasco en un lugar discreto del hogar donde se administren las finanzas (cerca de la caja fuerte, en el escritorio o en la billetera) como un amuleto activador de la prosperidad.

Ritual de la lista de gratitud y liberación

Este rito aprovecha la energía de culminación de la Luna Llena para agradecer lo que se logró y, a la vez, liberar lo que ya no es necesario para hacer espacio a nuevos inicios.

En este caso, se necesita dos hojas de papel, algo para escribir, un recipiente resistente al fuego y una vela si se opta por la quema.

Ritual de la lista de gratitud y liberación Gemini

Estos son los pasos a seguir en el ritual de la lista de gratitud y liberación:

1 Hacer la lista de gratitud

En el primer papel escribir de forma detallada todos los logros, bendiciones y cosas buenas que se tienen en la vida.

2 Escribir la lista de liberación

En el segundo papel, anotar todo aquello que se desea soltar, dejar ir o perdonar. Pueden ser miedos, apegos, hábitos o rencores.

3 Quemar o romper la lista de liberación

Tomar el papel de la liberación, leerlo en voz alta y, con total convicción de estar cerrando esa etapa, romperlo en pedazos o quemarlo con una vela, depositando las cenizas en el recipiente. En este proceso, visualizar cómo esa energía se disuelve.

4 Guardar la lista de gratitud

El papel de la gratitud se dobla y se guarda en un lugar especial (un altar personal o un diario) para ser revisado en momentos de baja energía, y así reafirmar que lo bueno siempre está presente.