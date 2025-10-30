El calendario lunar de noviembre 2025 permite conocer las fechas en que el satélite natural pasa por sus distintas fases, como es el caso de la Luna llena. Es una de las más esperadas del mes porque se puede ver el astro por completo en el cielo.

La Luna pasa por distintas fases que se producen a partir del cambio de posición de este cuerpo celeste respecto a la Tierra y al Sol de forma mensual. Gira alrededor de nuestro planeta en aproximadamente 28 días y, con ese movimiento, se puede ver en su totalidad o de modo parcial según la sombra que pueda causar la Tierra sobre ella. Debido a la duración de este ciclo, normalmente no coincide con los días del almanaque, por lo que no siempre es fácil determinar cuándo ocurre cada fase.

Ya se sabe la fecha en que habrá Luna llena en noviembre iStock

Muchos tienen en cuenta este fenómeno que se da una vez al mes porque se considera que el plenilunio puede tener efectos muy llamativos. Además, varios creen que este fenómeno astronómico impacta en la vida cotidiana y hasta en el ánimo de las personas. Por ejemplo, se considera que puede afectar en el resultado de un corte de pelo. También se tiene en cuenta su influencia para cuestiones astrológicas.

Cuándo hay Luna llena en noviembre

De acuerdo al sitio Date and Time, el plenilunio se dará el miércoles 5 de noviembre. Por lo tanto, será en los primeros días del anteúltimo mes del año que se podrá visualizar el satélite natural en su totalidad. Se podrá ver desde la Argentina a partir de las 20, horario en que saldrá. Este se pondrá ver hasta pasadas las 6 de la mañana siguiente.

La Luna llena de noviembre es conocida como la “Luna del Castor”. Este viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. En este caso, se trata de una época del año en que los castores suelen estar activos para construir sus presas invernales para prepararse para la temporada de frío en el hemisferio norte. El castor es principalmente nocturno, por lo que trabaja bajo la luz de la Luna Llena. También se la llama “Luna de Escarcha”, “Luna Helada”, “Luna Comercial” y “Luna de Nieve”, todas haciendo alusión a la proximidad del invierno.

La Luna llena de noviembre se llama "Luna del Castor" Getty Images

Cuándo es la última Luna llena de 2025

Ya es posible conocer cuándo será la Luna llena de diciembre, que será la última del año. El calendario lunar de ese mes indica que el plenilunio ocurrirá en los primeros días, más precisamente el jueves 4 de diciembre.

“Luna Fría” es como se le dice a la Luna llena de diciembre. Este nombre viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. Se la llama de esa forma porque en el último mes del año es cuando empieza el invierno en el hemisferio norte, una estación del año que se caracteriza por sus bajas temperaturas.

Fenómenos astronómicos que ocurrirán en lo que queda de 2025

Los fanáticos de la astronomía aún tiene algunos eventos para disfrutar durante en lo que queda del año, como lluvias de estrellas. Cabe destacar que este año se dieron cuatro eclipses, dos lunares y dos solares. A continuación, los fenómenos astronómicos más destacados que ocurrirán en los últimos meses de 2025:

En noviembre está la lluvia de meteoros Leónidas (AP Foto/Itsuo Inouye, archivo) ITSUO INOUYE - AP

17 y 18 de noviembre: lluvia de Meteoritos Leónidas

13 y 14 de diciembre: lluvia de Meteoritos Gemínidas

21 de diciembre: solsticio de verano

21 y 22 de diciembre: lluvia de Meteoros Úrsidas