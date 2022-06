Rulos y rizos. 4 reglas de oro para entender cómo lavarlos y mantenerlos hidratados, con movimiento y sin frizz

LA NACION

Es definitivamente más frágil que el resto de los cabellos. Y por eso requiere mayor cuidado. Cada tipo de rizo es diferente. Es clave para eso saber identificar el grosor y el patrón genético (cantidad y forma de las vueltas) ya que esto influye en la resistencia de la fibra capilar y en los niveles de hidratación que ella necesita para verse saludable. Por eso, antes de tratarlos es importante distinguir si estamos frente a una melena con un cabello ondulado o rizado.

Los rulos ya no son un problema

Cabello ondulado

Este cabello presenta ondas en forma de S a bucles abiertos. Su capacidad para retener hidratación es menor a la de un cabello lacio pero mayor a la del cabello rizado. La deshidratación natural de este tipo de cabellos sin el cuidado adecuado da como resultado cabellos ásperos, vaporosos y sin definición. Suelen necesitar recuperar peso, controlar el frizz, lograr resistencia, suavidad y mejorar su elasticidad.

Cabello rizado

Este tipo de cabello presenta rulos en forma de tirabuzones a rulos más cerrados. Son patrones de cabellos más finos. Su capacidad de retener hidratación es menor. La deshidratación natural de este tipo de cabellos sin el cuidado adecuado da como resultado cabellos con rizos abiertos e indefinidos, triconodosis (nudos) y una melena vaporosa. Necesitan recuperar peso para mejorar la definición, controlar el frizz y una dosis extra de hidratación.

Sean tipo tirabuzón o en forma de s, los rulos tienen su magia

Pero, en líneas generales, ambos cabellos comparten algunos cuidados en común. ¿Cómo hay que lavarlos, qué pasa al momento de secarlos? ¿Y para peinarlos, hay alguna técnica que convenga más que otra?

La hora del lavado, cómo elegir el shampoo y la microbiota del cuero cabelludo

Un error frecuente que muchos suelen cometer es preguntarse cuál es el shampoo que el cabello necesita. Cuando, en realidad, lo correcto es elegir en función del tipo de cuero cabelludo que se tenga. En ese sentido, quienes tienen cuero cabelludo seco o normal con rulos, deberían optar por un producto bajo en sulfatos. Con este tipo de lavados hay que saber que los productos sin sulfatos no hacen espuma y en ese sentido, el poder lavante se de disminuido. Lo recomendable es hacer entonces dos lavados. Esto asegura que la microbiota del cuero cabelludo se mantenga equilibrada y se evita la proliferación de hongos y bacterias. Este equilibrio también se mantiene con un lavado diario o día por medio. Un buen consejo es no extender ni rotar el shampoo en medio y puntas. Alcanza con aplicarlo en el cuero cabelludo y masajear suavemente para no enredarlo. Otra opción es recurrir a la técnica de pre-shampoo para proteger los largos y evitar quitarle a ese cabello sus lípidos naturales, que son importantes en su balance.

Los que tienen el cuero cabelludo graso deberían optar por un shampoo con mayor poder lavante. Si no se higieniza correctamente es más propenso a desarrollar el hongo de la caspa, tener picazón o una dermatitis. ¿Es necesario hacer dos lavados? En este caso, si se hace bien, no es necesario. Otros rituales que ayudan son usar un pre-shampoo y dejar el producto unos minutos después de hacer un masaje suave por dos motivos: esto no estimula la glándula sebácea y evita el masaje al dejar que el producto actúe solo.

Pasadas las 20 horas, el cuero cabelludo se considera sucio. Los que entrenan o transpiran en exceso, deberían organizar los lavados de modo que no se hagan dos dentro de ese rango de 20 horas. Es que el agua genera una erosión sobre la fibra que es necesaria. Sin embargo, el agua sola no lava. Por eso, un buen indicador para saber cuándo es momento de una ducha es detectar el olor. Eso significa que la grasa y la suciedad del cuero cabelludo han entrado den fase de descomposición y es hora de darle un respiro.

Identificar si es rulo o rizo es necesario para elegir el mejor tratamiento

¿Cuándo uso la crema para peinar?

¿Es necesario usarla siempre? Depende el caso. Pero, si es lo que al cabello finalmente le va a dar el peso que el rulo necesita para una mejor definición, la respuesta es sí.

Aprender a manejar el frizz

El frizz (si es realmente frizz y no cabellos cortitos) da cuenta de la condición electroestática de la fibra capilar en un intento por compensar las cargas. Con utilizar una crema muy humectante sin enjuague ni sérums es suficiente para manejarlo. Es importante probar productos porque tal vez tienen un ingrediente que sirve pero no en la dosis que necesita el cabello. Por eso, la única forma de saberlo, es probando.

Otra técnica que reduce el frizz es el gestual correcto, es decir, aplicar cremas, máscaras y acondicionadores de forma general, luego rulo por rulo y al final hacer scrunch. El scrunch Sse trata de pulsar el cabello con ayuda de las manos, con enérgicos movimientos de abajo a arriba. Para ello es necesario colocar la cabeza boca abajo o de lado, de forma que los rizos queden suspendidos en el aire. También conviene aplicar máscaras capilar con una frecuencia de una cada cinco lavados.

Tener bien hidratados los rulos es más fácil de lo que parece

Secado

¿Es mejor que el pelo se seque al aire libre o con secador? Para los rulos sin procesos químicos o de textura media a gruesa conviene usar difusor. Pero, si es finito y además está decolorado, es mejor al aire libre.

Asesoró: Julieta Expósito, Directora Técnica de Hairssime.