Ruta gourmet: 6 opciones para las noches de verano

De noche, cuando el calor afloja y la ciudad se vuelve más amable, salir a cenar se transforma en un plan que invita a quedarse un rato más para charlar y compartir. Terrazas, barras activas, cocinas abiertas y cartas que combinan clásicos, guiños viajeros y propuestas actuales marcan el pulso de estas noches más largas. Te proponemos distintas opciones para disfrutar el verano entre platos, copas y buena compañía con los beneficios de Club LA NACION.

Checkpoint Charlie

Los gnocchi de Checkpoint Charlie son un gran recomendado

Checkpoint Charlie es un restaurante de espíritu cosmopolita en Palermo que propone un recorrido por la cocina europea a la leña, con platos que cruzan fronteras y continentes. En su carta conviven clásicos como wiener schnitzel, fish & chips, gnocchi y pescados grillados, elaborados con técnicas cuidadas y producto de calidad. La propuesta se completa con una coctelería de autor inspirada en distintas regiones europeas, pensada para acompañar la experiencia. El espacio suma terraza amplia y cocina a la vista, un plus que refuerza su clima relajado y urbano, ideal para almuerzos largos o cenas sin apuro.

Tomate

Las noches de Tomate tienen mucho encanto

Sitio web: www.tomate.com.ar

Beneficio: 15% de domingo a viernes

El dato: las pastas son artesanales y se elaboran en el restaurante, siguiendo el ritmo de la cocina de estación

Con el objetivo de celebrar la cocina de estación y el producto bien tratado, Tomate Estación de Sabores cambia su carta cuatro veces por año en las dos sucursales: Palermo Soho y Palermo Rosedal. Su menú combina pastas artesanales hechas a mano, carnes y pescados de temporada, ensaladas frescas y platos pensados para dejar que cada ingrediente se luzca en su mejor momento. Entre las opciones para compartir se destacan entradas como burrata, croquetas y vegetales asados, mientras que la barra acompaña con coctelería de autor y una cuidada selección de vinos por copa.

Möoi

La cocina de Möoi abarca desde la mañana hasta la noche

Sitio web: www.mooirestaurant.com.ar

Beneficio: 15% todos los días

El dato: “Inmune” es su limonada estrella: una combinación de limón, naranja, cúrcuma, pimienta y jengibre

Möoi, el mítico restaurante de Jessica Lekerman nacido en Belgrano y hoy con sucursales en diversos barrios de CABA y alrededores, propone una cocina contemporánea, fresca y equilibrada, donde conviven platos reconfortantes, opciones livianas y combinaciones pensadas para distintos momentos del día. Su carta incluye ensaladas completas, bowls, pastas, risottos, pescados, carnes y opciones vegetarianas, siempre con una impronta actual. A ese universo se suma una amplia carta de tragos sin alcohol, diseñada en sintonía con la identidad de la cocina y pensada como parte central de la experiencia.

Fabric Sushi

Los locales de Fabric son una experiencia en sí mismos

Con el objetivo de combinar la cocina japonesa con influencias nikkei (fusión Perú-Japón), Fabric Sushi fue pensado para quienes buscan algo más que sushi tradicional. Con locales en distintos puntos de Buenos Aires, como Palermo Hollywood, Puerto Madero y Recoleta, su carta ofrece tablas para compartir, nigiris, rolls, tiraditos, ceviches y tartares, con una ejecución cuidada y un guiño elegante en cada plato. El ambiente es ideal para una cena relajada, con buena música y atención cálida.

Yatai Yatoi

El local de Yatai Yatoi de Palermo es sumamente lúdico PH.Gon De Fazio

Sitio web: www.yataiyatoi.com

Beneficio: 20% todos los días

El dato: tiene un cuarto privado lúdico, con estética pop y juegos, que suma un plus inesperado a la salida

Yatai Yatoi propone una fusión contemporánea de street food asiático que cruza sabores y técnicas de China, Japón, Vietnam, Corea y Tailandia, en un espacio de estética asian pop tech, con luces de neón y un clima urbano y descontracturado. Su carta invita a compartir: gyozas, baos de panceta, bowls con udon y carnes marinadas, ceviche filipino kinilaw con leche de coco y maracuyá y sushi creativo con guiños flambeados y combinaciones originales. La coctelería, con tragos y mocktails de perfil asiático, acompaña el plan.

Gontran Cherrier

Sándwiches y ensaladas, una buena propuesta para convertir la merienda en un teanner

Gontran Cherrier trasladó a Buenos Aires el espíritu de la panadería y pastelería francesa clásica, con una propuesta que combina viennoiserie artesanal, panes de fermentación lenta, sándwiches, ensaladas y opciones dulces y saladas de inspiración parisina que invitan a armar un teanner veraniego relajado. Con sucursales en Palermo, Belgrano, Recoleta, Núñez y la Alianza Francesa, su carta recorre desde croissants, pain au chocolat y macarons hasta tartines, quiches y platos ligeros, acompañados por café, jugos y otras bebidas que funcionan perfecto para una merienda extendida hacia la tarde/noche.

