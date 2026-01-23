Ruta gourmet: 6 opciones para las noches de verano
De parrillas europeas a cocina nikkei y street food asiático, una selección de mesas con identidad para salir a comer de la mano de Club LA NACION
De noche, cuando el calor afloja y la ciudad se vuelve más amable, salir a cenar se transforma en un plan que invita a quedarse un rato más para charlar y compartir. Terrazas, barras activas, cocinas abiertas y cartas que combinan clásicos, guiños viajeros y propuestas actuales marcan el pulso de estas noches más largas. Te proponemos distintas opciones para disfrutar el verano entre platos, copas y buena compañía con los beneficios de Club LA NACION.
Checkpoint Charlie
- Sitio web: www.checkpointcharlie.rest
- Beneficio: 30% en cenas los domingos y 20% todos los días hasta el 31.1
- El dato: es el primer grill europeo a leña de Buenos Aires
Checkpoint Charlie es un restaurante de espíritu cosmopolita en Palermo que propone un recorrido por la cocina europea a la leña, con platos que cruzan fronteras y continentes. En su carta conviven clásicos como wiener schnitzel, fish & chips, gnocchi y pescados grillados, elaborados con técnicas cuidadas y producto de calidad. La propuesta se completa con una coctelería de autor inspirada en distintas regiones europeas, pensada para acompañar la experiencia. El espacio suma terraza amplia y cocina a la vista, un plus que refuerza su clima relajado y urbano, ideal para almuerzos largos o cenas sin apuro.
Tomate
- Sitio web: www.tomate.com.ar
- Beneficio: 15% de domingo a viernes
- El dato: las pastas son artesanales y se elaboran en el restaurante, siguiendo el ritmo de la cocina de estación
Con el objetivo de celebrar la cocina de estación y el producto bien tratado, Tomate Estación de Sabores cambia su carta cuatro veces por año en las dos sucursales: Palermo Soho y Palermo Rosedal. Su menú combina pastas artesanales hechas a mano, carnes y pescados de temporada, ensaladas frescas y platos pensados para dejar que cada ingrediente se luzca en su mejor momento. Entre las opciones para compartir se destacan entradas como burrata, croquetas y vegetales asados, mientras que la barra acompaña con coctelería de autor y una cuidada selección de vinos por copa.
Möoi
- Sitio web: www.mooirestaurant.com.ar
- Beneficio: 15% todos los días
- El dato: “Inmune” es su limonada estrella: una combinación de limón, naranja, cúrcuma, pimienta y jengibre
Möoi, el mítico restaurante de Jessica Lekerman nacido en Belgrano y hoy con sucursales en diversos barrios de CABA y alrededores, propone una cocina contemporánea, fresca y equilibrada, donde conviven platos reconfortantes, opciones livianas y combinaciones pensadas para distintos momentos del día. Su carta incluye ensaladas completas, bowls, pastas, risottos, pescados, carnes y opciones vegetarianas, siempre con una impronta actual. A ese universo se suma una amplia carta de tragos sin alcohol, diseñada en sintonía con la identidad de la cocina y pensada como parte central de la experiencia.
Fabric Sushi
- Sitio web: www.fabricsushi.com.ar
- Beneficio: 20% de descuento en almuerzos todos los días y en cenas de lunes a miércoles
- El dato: además del sushi, la propuesta incluye platos calientes de impronta nikkei
Con el objetivo de combinar la cocina japonesa con influencias nikkei (fusión Perú-Japón), Fabric Sushi fue pensado para quienes buscan algo más que sushi tradicional. Con locales en distintos puntos de Buenos Aires, como Palermo Hollywood, Puerto Madero y Recoleta, su carta ofrece tablas para compartir, nigiris, rolls, tiraditos, ceviches y tartares, con una ejecución cuidada y un guiño elegante en cada plato. El ambiente es ideal para una cena relajada, con buena música y atención cálida.
Yatai Yatoi
- Sitio web: www.yataiyatoi.com
- Beneficio: 20% todos los días
- El dato: tiene un cuarto privado lúdico, con estética pop y juegos, que suma un plus inesperado a la salida
Yatai Yatoi propone una fusión contemporánea de street food asiático que cruza sabores y técnicas de China, Japón, Vietnam, Corea y Tailandia, en un espacio de estética asian pop tech, con luces de neón y un clima urbano y descontracturado. Su carta invita a compartir: gyozas, baos de panceta, bowls con udon y carnes marinadas, ceviche filipino kinilaw con leche de coco y maracuyá y sushi creativo con guiños flambeados y combinaciones originales. La coctelería, con tragos y mocktails de perfil asiático, acompaña el plan.
Gontran Cherrier
- Sitio web: www.gontrancherrier.com.ar
- Beneficio: 30% para socios BLACK de lunes a jueves y 20% para BLACK y Premium todos los días
- El dato: los fines de semana ofrecen brunch francés completo, una de las opciones más elegidas
Gontran Cherrier trasladó a Buenos Aires el espíritu de la panadería y pastelería francesa clásica, con una propuesta que combina viennoiserie artesanal, panes de fermentación lenta, sándwiches, ensaladas y opciones dulces y saladas de inspiración parisina que invitan a armar un teanner veraniego relajado. Con sucursales en Palermo, Belgrano, Recoleta, Núñez y la Alianza Francesa, su carta recorre desde croissants, pain au chocolat y macarons hasta tartines, quiches y platos ligeros, acompañados por café, jugos y otras bebidas que funcionan perfecto para una merienda extendida hacia la tarde/noche.
