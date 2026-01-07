Sabores de verano: 6 propuestas para comer bien

El verano cambia los ritmos, los horarios y también las ganas de sentarse a la mesa. Entre paseos urbanos, tardes de playa y encuentros sin apuro, la gastronomía se vuelve parte del plan: lugares bien ubicados, cartas versátiles y propuestas que combinan sabor, informalidad y buenos descuentos. De la mano de Club LA NACION, seleccionamos restaurantes en la ciudad y la Costa Atlántica, con una parada especial en Punta del Este, ideales para disfrutar de clásicos reinventados, cocina oriental, burgers, milanesas y sabores mediterráneos.

El Club de la Milanesa

La milanesa Criminal, una destacada del menú

Sitio web: www.elclubdelamilanesa.com

www.elclubdelamilanesa.com Beneficio: 30% los martes y 20% de miércoles a lunes

30% los martes y 20% de miércoles a lunes El dato: podés personalizar tu milanesa con combinaciones gourmet y acompañarla con cervezas artesanales o vinos por copa

El Club de la Milanesa es un templo moderno de la cocina casual argentina y gira en torno a su producto estrella: la milanesa en todas sus variantes. Si bien está presente en todo el país, este verano pueden disfrutarse especialmente sus sucursales de Pinamar y Mar del Plata. Su carta ofrece más de 20 versiones del corte empanado, desde la clásica al plato hasta propuestas creativas con toppings como mozzarella, prosciutto, stracciatella o champiñones trufados, acompañadas de guarniciones como papas fritas o batatas crocantes. La experiencia gastronómica se completa con entradas para compartir, como aros de cebolla, bastones de mozzarella o burrata con prosciutto y wraps frescos. Los que creen que el postre es una parada obligada no dejen de probar la chocotorta o el flan con dulce de leche.

Dean & Dennys

Las papas crinkle son un clásico de Dean & Dennys

Sitio web: www.deananddennys.com

www.deananddennys.com Beneficio: 20% en la carta de lunes a jueves

20% en la carta de lunes a jueves El dato: sus burgers se dividen en líneas Urbana, Clásica y Smash, lo que permite elegir según el antojo y presupuesto sin perder la esencia sabrosa del local

Ubicado dentro del moderno Paseo Aldrey de Mar del Plata, Dean & Dennys es una parada obligada para los amantes de las hamburguesas bien hechas y el ambiente relajado en plena ciudad costera. Su carta se destaca por una variedad de burgers premium elaboradas con carne de alta calidad, pan artesanal y combinaciones clásicas y creativas que incluyen desde cheeseburgers tradicionales hasta opciones con panceta crocante o medallones veggie. Además de las hamburguesas, el menú ofrece acompañamientos para compartir como papas fritas crujientes o bites de hongos.

Sensu

La propuesta de Sensu también incluye rolls veggie

Sitio web: www.sensu.com.ar

www.sensu.com.ar Beneficio: 20% de lunes a miércoles hasta el 31.1

20% de lunes a miércoles hasta el 31.1 El dato: Sensu no solo ofrece sushi, sino también poke salads frescas y combinaciones que integran texturas crujientes y sabores orientales adaptadas al paladar más ortodoxo

Sensu es una propuesta oriental moderna que trae al público argentino sushi y platos teppan frescos, elaborados al instante con ingredientes naturales de primera calidad y visibles mientras se preparan, lo que transforma cada visita en una experiencia culinaria ágil y viva. Cuenta con 11 sucursales entre CABA y Buenos Aires y su carta destaca combinados de sushi variados (desde clásicos como California y Alaska rolls hasta opciones veggie con tomate, ciboulette y wasabi rolls), además de pokes, gyozas y salteados con langostinos o pollo teriyaki para quienes buscan algo más que sushi tradicional.

Ave Caesar

¿En busca de ensaladas frescas? Ave Caesar permite armar la propia

Red social: www.instagram.com/avecaesarok

www.instagram.com/avecaesarok Beneficio: 20% de lunes a miércoles

20% de lunes a miércoles El dato: además de sus clásicos con pollo, el menú permite armar ensaladas con múltiples ingredientes y guarniciones, lo que lo hace una alternativa muy versátil dentro del patio de comidas

Ave Caesar es una cadena de comida rápida especializada en platos con pollo, con historia desde principios de los 90 y presencia en los patios de comidas de los shoppings más importantes del país. Ofrece opciones sencillas y sabrosas para una pausa al paso entre compras. Su carta incluye supremas, deshuesados grillados, sándwiches de pollo y ensaladas personalizables, pensada para quienes buscan una comida rápida con ingredientes frescos y caseros en formato informal.

Magic Dragon

Magic Dragon ofrece un festín de sabores orientales

Beneficio: 20% de lunes a miércoles

20% de lunes a miércoles El dato: sus recetas mantienen el espíritu de la comida callejera china, con sabores intensos y porciones generosas ideales para compartir

Una experiencia que transporta, sin escalas, a las calles vibrantes de Oriente en cada una de sus cuatro sucursales entre CABA y Buenos AieMagic Dragon celebra la tradición de la cocina china a través de platos llenos de sabor y color, elaborados con ingredientes frescos y de alta calidad. Su carta invita a recorrer los clásicos orientales omo el chaw mien, chaw fan y chop suey, en combinaciones equilibradas de carnes, mariscos, arroz, fideos y vegetales salteados al momento. Cada preparación busca respetar las técnicas tradicionales, con un guiño contemporáneo pensado para el paladar local.

Il Baretto

Cocina mediterránea junto al mar, la propuesta de Il Baretto

Sitio web: www.ilbaretto.com.uy

www.ilbaretto.com.uy Beneficio: 20% todos los días

20% todos los días El dato: cuenta con huerta propia, de donde salen hierbas y vegetales frescos que se usan directamente en sus platos, reforzando una cocina mediterránea auténtica y de temporada

Il Baretto es una joya de la gastronomía italiana y mediterránea en el corazón de Punta del Este, ubicado en Calle 9 y esquina Calle 10, en un entorno vibrante y lleno de historia junto a la rambla. Su carta combina pasta “al vero uso”, pizzetas, carnes, pescados y mariscos con la frescura de ingredientes seleccionados y una propuesta gourmet relajada, ideal para almuerzos largos o cenas especiales junto al mar. Su selección de vinos, que cuenta con más de 100 etiquetas nacionales e internacionales, marida perfectamente con la cocina mediterránea, convirtiendo cada visita en una experiencia honesta que busca celebrar el Mediterráneo.

