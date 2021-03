Sabores italianos. Julieta Oriolo estrena programa en TV y comparte 3 recetas

En la infancia daba muchas vueltas por la cocina familiar, y aunque las abuelas italianas no eran de pasar recetas, sí disfrutaban de recibir a los pequeños de la casa entre sus cacerolas y hornallas. Así, entre mirar y aprender Julieta empezó a apasionarse con el tema. “Lo que más me acuerdo de chica es que ayudaba mucho en la cocina, sobre todo con mi abuelo paterno. Todos los sábados nos juntábamos a la noche a preparar una cosa que se llama Pitta de papa y espinaca, una receta de tradición italiana. Era una masa fina que se estiraba, y como llevaba muchos procesos, yo estaba ahí con mi abuelo y lo ayudaba”, cuenta en la víspera de su programa en el Gourmet.

Los capítulos de “Las recetas italianas de Julieta” comienzan hoy a las 16 y se verán de lunes a viernes, recetas saladas y dulces permitirán un recorrido por los sabores del país europeo transmitido de generación en generación.

De sus inicios a “La Alacena”

La esquina palermitana de Gascón y Honduras siempre está concurrida, con protocolo estricto en tiempo de pandemia “La Alacena”, la cocina de Julieta Oriolo desborda de sabores y con muy buena atención. Es que Julieta empezó muy joven en la gastronomía y como ayudante. El resto para llegar a dónde está hoy, como dice ella: “Es ir probando todas las plazas de cocina hasta que en una de esas, un restaurante ve tus capacidades para ser jefe de cocina y estar a cargo de todo el grupo. Para mí eso es lo más importante, tener un lindo grupo y ambiente de cocina”. Y eso es clave, porque se transmite a quienes se acercan a comer.

Antes de abrir “La Alacena” en 2014, estudió con reconocidos chefs, pasó por importantes restaurantes y siempre atesoró sus recetas de la infancia, tal vez porque le gusta comer, y aunque esa condición hace que tenga más de una receta favorita, el primer plato que ronda su cabeza, al preguntarle, tiene su lado afectivo: “Es el risotto con espinaca que hace mi mamá”,responde.

Si tuviera que elegir solo 4 ingredientes que no le pueden faltar en la cocina no lo duda: “Yo diría el queso duro, el limón, la albahaca o hierbas frescas y el aceite de oliva” Pero como no hay que restringir ninguno, en “Las recetas italianas de Julieta” sobran propuestas para aprender. Entre ellas algunas de las que compartió con Recetas de LA NACION

3 Recetas italianas de Julieta Oriolo

Tagliatta de ternera y hongos

Tagliatta de ternera y hongos de Julieta Oriolo El Gourmet

Una clásica receta italiana, es una manera de servir un corte de carne, en este caso ternera, muy típica en la mesa europea. Con hongos y condimentos indispensables para saborarlea de principio a fin. La receta de Julia la encontrás en este link.

Farinata o Faina

Farinata o Faina preparada con la receta de Julieta Oriolo El Gourmet

Algunas personas eligen la pizzería de preferencia según la calidad de la faina, pero para que dejar relegado a un sego lugar este plato que también puede convertirse en principal. Más aún si es en la hora del aperitivo. Una faina sabrosa con jamón crudo y rúcula, es la receta de julieta que comparte hoy con nosotros.

Pastel della Mamma

Bizcochuelo de vainilla con cerezas, receta familiar de Julieta Oriolo El Gourmet

Un bizcochuelo de vainilla que se sirve con cerezas, una combinación muy sabrosa para el café y el postre. Una receta emotiva ya que era así como la madre de julieta realizaba esta torta -bizcuchuelo.

¿Por cuál vas a empezar?

El programa que empieza hoy por El Gourmet puede verse en Cablevisión (61/HD 401), Directv (232/ HD 1232), Telecentro (508/ HD 1078), Movistar TV (653), Claro TV (373) y Supercanal (73/HD 501)

