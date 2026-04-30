Receta de locro argentino: fácil, con poca grasa y abundante

Cada 1° de Mayo, el Día del Trabajador trasciende su carga histórica y política para convertirse en una oportunidad de reunión familiar y comunitaria. En este contexto, el locro, uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía nacional, reafirma su protagonismo cultural. La receta, que requiere una planificación previa debido a su compleja variedad de ingredientes, se volvió un pilar de las celebraciones populares donde compartir es la esencia fundamental.

En los últimos años, diversas versiones ganaron popularidad en el entorno digital. Entre ellas, la propuesta difundida por Paulina Cocina en su sitio web logró captar la atención de miles de seguidores, consolidándose como una referencia para quienes buscan mantener viva la tradición. Esta preparación rinde entre seis y ocho porciones, una cantidad mínima recomendada dada la diversidad de cortes de carne necesarios para lograr el sabor auténtico. Una ventaja técnica destacable de este plato es su capacidad para ser conservado en el freezer, permitiendo disfrutarlo en ocasiones posteriores sin resignar calidad.

Paso a paso, cómo preparar este clásico argentino (Imagen ilustrativa: Freepik)

Para ejecutar esta receta tradicional, se requieren los siguientes insumos: 250 gramos de porotos blancos y otros 250 gramos de maíz blanco partido, un chorizo colorado, un chorizo criollo, cuerito de cerdo, pechito de cerdo, falda y 200 gramos de panceta. Además, se integran tres cebollas, dos cebollas de verdeo, un puerro, media calabaza y medio morrón rojo destinado a la salsa. Los condimentos esenciales incluyen sal, pimienta, comino, pimentón, ají molido y orégano.

Cómo preparar el locro tradicional para el 1° de Mayo

El proceso comienza con el remojo de legumbres y maíz desde la noche anterior. Luego, se deben cortar las carnes en trozos pequeños y las verduras en rodajas finas, reservando parte de la calabaza rallada. El paso previo a la cocción principal consiste en hervir chorizos y cuerito para desgrasarlos. Posteriormente, se dora la panceta en una olla grande junto al resto de los vegetales. Se suman los chorizos, los porotos y el maíz, cubriendo todo con agua. Tras el ablandamiento inicial, se incorporan las carnes restantes, la calabaza en cubos y los condimentos, dejando cocinar hasta alcanzar la consistencia deseada. La salsa se prepara aparte con morrón y especias en aceite, y al integrar la calabaza rallada al final, se logra el espesor definitivo para servir el plato bien caliente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA