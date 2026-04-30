Locro del 1° de mayo: la receta ideal para un plato tradicional

Cada 1° de mayo se conmemora el Día del Trabajador, una fecha con fuerte carga histórica que recuerda la lucha por mejores condiciones laborales. En Argentina, además de su significado social, esta jornada se vive como un momento de encuentro y tradición, donde hay un plato que no puede faltar en la mesa: el locro. En ese marco, una receta clásica vuelve a cobrar protagonismo y promete ser la gran protagonista de la celebración.

Una de las versiones que más repercusión generó en los últimos años fue la de Paulina Cocina, quien compartió en su sitio web su propia receta para preparar este clásico argentino y logró captar la atención de miles de personas en redes sociales.

Con ingredientes simples y mucho sabor, una receta de locro ideal para el 1° de mayo Let it V

En cuanto a las porciones, se trata de una receta pensada para compartir: rinde entre 6 y 8 personas y, según la propia creadora, es prácticamente el mínimo que se puede preparar debido a la variedad de ingredientes y cortes de carne que lleva. Además, el locro tiene la ventaja de que se puede freezar, lo que permite guardarlo y disfrutarlo más adelante sin perder sabor.

Cómo preparar el locro tradicional

Ingredientes (para 6-8 personas):

250 g de porotos blancos

250 g de maíz blanco partido

1 chorizo colorado

1 chorizo criollo

Cuerito de cerdo

Pechito de cerdo

Falda

200 g de panceta

3 cebollas

2 cebollas de verdeo

1 puerro

1/2 calabaza

1/2 morrón rojo (para la salsa)

Condimentos: sal, pimienta, comino, pimentón, ají molido y orégano

Paso a paso: