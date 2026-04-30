Locro del 1° de mayo: la receta ideal para un plato tradicional
Paso a paso, cómo preparar este clásico con todos los ingredientes y lograr un plato contundente para compartir en casa
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Cada 1° de mayo se conmemora el Día del Trabajador, una fecha con fuerte carga histórica que recuerda la lucha por mejores condiciones laborales. En Argentina, además de su significado social, esta jornada se vive como un momento de encuentro y tradición, donde hay un plato que no puede faltar en la mesa: el locro. En ese marco, una receta clásica vuelve a cobrar protagonismo y promete ser la gran protagonista de la celebración.
Una de las versiones que más repercusión generó en los últimos años fue la de Paulina Cocina, quien compartió en su sitio web su propia receta para preparar este clásico argentino y logró captar la atención de miles de personas en redes sociales.
En cuanto a las porciones, se trata de una receta pensada para compartir: rinde entre 6 y 8 personas y, según la propia creadora, es prácticamente el mínimo que se puede preparar debido a la variedad de ingredientes y cortes de carne que lleva. Además, el locro tiene la ventaja de que se puede freezar, lo que permite guardarlo y disfrutarlo más adelante sin perder sabor.
Cómo preparar el locro tradicional
Ingredientes (para 6-8 personas):
- 250 g de porotos blancos
- 250 g de maíz blanco partido
- 1 chorizo colorado
- 1 chorizo criollo
- Cuerito de cerdo
- Pechito de cerdo
- Falda
- 200 g de panceta
- 3 cebollas
- 2 cebollas de verdeo
- 1 puerro
- 1/2 calabaza
- 1/2 morrón rojo (para la salsa)
- Condimentos: sal, pimienta, comino, pimentón, ají molido y orégano
Paso a paso:
- Dejar en remojo los porotos y el maíz desde la noche anterior.
- Cortar las carnes en trozos pequeños y las verduras en rodajas finas; la calabaza en cubos y reservar una parte rallada.
- Hervir los chorizos y el cuerito durante unos minutos para desgrasarlos.
- En una olla grande, dorar la panceta y rehogar cebolla, puerro y verdeo.
- Incorporar los chorizos, los porotos y el maíz escurridos, cubrir con agua y cocinar hasta que comience a ablandarse.
- Sumar el resto de las carnes, la calabaza en cubos y los condimentos; continuar la cocción hasta que el locro tome consistencia.
- Preparar la salsa aparte con cebolla, morrón y especias cocinadas en aceite.
- Agregar la calabaza rallada para espesar, cocinar unos minutos más y servir caliente con la salsa por encima.
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