Trucos de pobreza, creó una cuenta en Instagram para reírse del ingenio argentino y logró un resultado inesperado: “Uno siempre se las rebusca”

Aunque parecía que finalmente estaba en el lugar exacto donde había buscado llegar, una situación imprevista cambió sus planes. De alguna forma ya sentía que algo hacía ruido en su interior. Pero, cuando esa tarde se encontró filmando sus ejercicios de natación sobre un banco en el monoambiente de Rosario donde entonces vivía, supo que algo debía hacer al respecto. Como a muchos otros, la pandemia por el Covid-19 (que le impedía realizar sus actividades normalmente), lo había llevado a replantearse su presente. Pero también su futuro.

Estaba en segundo año de la carrera de educación física, con un paso previo por la de periodismo deportivo, cuando decidió de común acuerdo con sus padres que dejaría el departamento donde estaba viviendo para poder estudiar. Volvería a su casa en una pequeña ciudad del departamento General López, en la provincia de Santa Fe. El plan era ayudar a su padre que era remisero y había quedado desempleado. Además, de esa forma, lograría achicar los gastos.

“Me tuve que volver de Rosario a mi pueblo para vivir con mis padres. Era mucho gasto estar en la ciudad y no tenía sentido pagar un monoambiente para estar encerrado. No poder salir me llevó a consumir más redes sociales que antes y entonces empecé a estudiar el negocio que había detrás de las redes sociales. Quería pasar de ser un simple consumidor o una persona con muchos seguidores a poder generar una idea que me permitiera monetizar contenidos”, recuerda Nicolás Gaitán (24).

La familia de Nicolás Gaitán: "Siempre voy a estar agradecido por la educación que me dieron mis padres".

El humor, un estilo de vida

Criado en el pueblo de Teodelina junto a su mamá maestra, su papa y su hermano, tiene recuerdos de una infancia divertida con tiempo y juegos compartidos al aire libre. “Mis padres siempre hicieron lo imposible para que mi hermano y yo pudiéramos crecer en las mejores condiciones. Siempre voy a estar agradecido por esa enseñanza. Nos divertíamos mucho todos juntos y ya en aquellos primeros años desarrollé una capacidad para mandarme macanas de las que después nos reíamos. Con el tiempo me fui dando cuenta de que el humor se había convertido en una suerte de estilo de vida para mí y hoy forma parte de mi personalidad”.

Lo que Nicolás no sabía en ese momento era que haber regresado a la casa de su infancia y reconectarse con su costado más lúdico lo llevaría lejos. Desde luego, fiel a su estilo y a la necesidad de hacer bromas pero también de reirse de situaciones graciosas, se había convertido en aquella época en un ávido consumidor de cuentas de memes en las redes sociales. Y fue en ese contexto que comenzó a interiorizarse cada vez más en el rubro de la publicidad detrás de las cuentas que tanto lo divertían.

Con una computadora y un celular como herramientas de trabajo, se asoció con su amigo de la infancia Mateo Duhalde y empezó a vender publicidad para aquellas cuentas. “Gracias a mi curiosidad y las ganas de aprender, entendí cómo funcionaban los likes, las reproducciones y los seguidores en las cuentas. Todo está disponible en las redes. Pero depende de la capacidad propia para poder sacarle provecho”. Hizo contactos nuevos, generó contenidos que rindieron sus frutos y el boca en boca lo llevó a ser uno de los más buscados entre el rubro memes para llevar las cuentas de marcas, productos y personas al siguiente nivel.

Trucos ingeniosos para el mundo

“Al vender publicidad para otras personas y ver que mis estrategias funcionaban, quise probar suerte con alguna comunidad propia. De esa forma podría generar mis propios ingresos y no dependes de las comisiones solamente. Pensé que necesitaba definir algo de nicho y se me ocurrió que podía compartir con otros eso que tanto me divertía a mí en lo personal”. Así nació @trucosdepobreza, una comunidad virtual donde se comparten precisamente videos que mandan los seguidores y donde muestran formas ingeniosas de resolver algunas cuestiones que se presentan de forma imprevista, o no.

“Trucos de pobreza tiene que ver con la vida del argentino, con el día a día de lo que le sucede a millones de personas en lo cotidiano. Es algo que uno ve en la calle, cuando está con amigos o incluso en la familia. Hay mucho ingenio para poder subsistir o tener algo que de otra forma no podría tenerse. El argentino siempre se las rebusca”. Detrás de lo que se ve en el feed, están el conocimiento y la estrategia que pone en marcha Nicolás para que los contenidos se hagan virales y eso le genere un ingreso.

Los trucos son realmente ingeniosos y eso hace que la gente se sorprenda y se genera una discusión enorme. Aunque la comunidad recién tiene unos 185 mil seguidores, hay videos que alcanzaron las dos millones de reproducciones. La comunidad recién tiene 180 mil seguidores.

“Uno que promovió mucha interacción fue el del nene argentino que dibujó y armó su propio album de figuritas del mundial. Ese video me gusta mucho por los valores que transmite y el mensaje que deja. Pero además porque mucha gente se contactó conmigo para poder ayudar a esa familia. Es un granito de arena pero sentí de alguna forma que la cuenta funcionó como un puente para dar una mano”. Y de hecho, Nicolás logró su cometido justamente cuando, la semana pasada, hizo de nexo con la empresa Panini para que el chico recibiera un album, figuritas y otros productos de la firma licenciataria de la edición del Mundial 2022.

Ideas para arreglar zapatillas rotas, para limpiar la casa, o aprovechar el agua de lluvia, generar aire frío con un bloque de hielo, jugar al pool con fruta en la mesa del living, cocinar con fuego cuando no hay gas, todo vale a la hora de poner a prueba la creatividad argentina. De hecho, son esos los videos que cuentan con más reproducciones en la cuenta.

Actualmente, Nicolás vive y trabaja de las redes sociales, puntualmente de las cuentas de memes que se convirtieron en espacios rentables para que otros usuarios, las marcas y cualquier interesado promocione sus contenidos. “Es redituable en los dos sentidos: para quien quiere publicitar y para el dueño de la cuenta. Eso hace que se mantenga el negocio”.

Sin titubear, asegura que la calidad de los seguidores es mucho más importante que la cantidad. “Podés tener millones. Pero, si tu contenido no les aporta valor nunca van a interactuar ni van a comprar tus productos o servicios”. De la curiosidad, al éxito, hoy la vida de Nicolás gira alrededor de su trabajo. El día comienza temprano y termina cerca de la medianoche. Son muchos los clientes que atender, los números que analizar y las tácticas y estrategias para analizar. Pero lo hace con la alegría de quien sabe que está transitando el camino correcto.

