San Valentín diferente: 7 propuestas para celebrar al amor con actividades, bodas, playlists especiales, viajes o en el hogar

Diferente o no tanto, pero subite a alguna de estas experiencias o tomá nota, inspirate y dale tu toque personal. ¡Feliz Día!

Para celebrar siempre hay tiempo, así que si el 14 no es el mejor momento o el ritmo de la vida complica el calendario, hay propuestas que también contemplan esos casos, por eso este Día de los enamorados se festeja en el día perfecto, el que uno elija. Lo que importa es la intención, como dicen (y no todos tan seguros) por ahí.

1- Íntimo: un bar de tokio con playlist para enamorarse

Crear un clima especial vale doble: casi como estar en Tokio en un auténtico izakaya, la propuesta de Yakinilo para recorrer su carta Damian Liviciche

Crear un ambiente romántico no siempre es fácil, pero el espacio de Yakinilo -como un auténtico Izakaya- con sus colores, el espacio íntimo y una playlist para procurar el encuentro, la charla, y la seducción también, lo ubican entre las propuestas ideales para este San Valentin. La cena omakase recorre el menú que va desde clásicas entradas japonesas, piezas de sushi tradicional y yakitoris. El menú cuesta $80.000 por persona e incluye una copa de vino + agua y/o bedida sin alcohol por persona. Habrá tres turnos, desde las 19. Dirección: Av. Dorrego 1551, Chacarita.

2- Te doy mi corazón: el cierre del menú

Las cúpulas y techos del centro porteño desde la terraza del NH City Prensa

En realidad es el del chef, pero no el propio, es el que el chef Martín Jatip hace para homenajear al amor con sabor y color. El postre que forma parte del menú es la estrella de la noche: una propuesta en la que el amargor del chocolate oscuro se combina con la acidez fresca del palet de naranja, una dupla clásica que nunca falla. El toque distintivo lo aporta un sutil ahumado con madera de cerezo, que genera ese efecto de humo al llegar a la mesa y suma un aroma dulce y frutal que envuelve la experiencia y despierta los sentidos. El NH Collection Centro Histórico ofrece un menú de San Valentín de 3 pasos y copa de champagne para el final por $60.000 (más IVA) en un marco para ver algo más que las estrellas. Las cúpulas y edificios del casco histórico potencian el encuentro.

El chef Martín Jatip prepara un postre de chocolate y naranja con un formato especial para la ocasión Prensa

3- Casarse, o casi, entre copas

Foto, trago, y libreta de casamiento en la noche de San Valentín de Punto Mona Prensa

Igual que el año pasado, en Punto Mona, San Valentín se celebra con todo y dejando en claro que casarse puede ser relajado, divertido, y aunque no legal sí lúdico. “Casamientos por un día” es ideal para perderle el miedo a la boda si está en la lista de promesas futuras de la pareja. Con buena música (DJ en vivo) que acompaña el momento y un altar con photo opportunity para llevarse el registro de la ceremonia con cura- actor incluido y una libreta roja con sello del bar. Si alguien ya lo hizo el año pasado, este podrá renovar sus votos. Este sábado 14 de febrero habrá un tramo de carnaval carioca y el Menú Enamorado con tres opciones de menú, sushi y coctelería de autor (si les gusta el whisky, pidan El Gaucho). Dirección Fraga 93, Chacarita.

4- Puertas adentro con dulce final

El take away de Norimoto es una gran oportunidad para celebrar en casa Prensa

Algunas personas prefieren celebrar puertas adentro, películas, velas, y la comodidad de casa no tiene porqué convertirse en algo aburrido o exigido. Sabiendo los comensales sus gustos recurrir al delivery o take away puede ser una gran opción. Si el gusto por la comida japonesa es la clave, en Norimoto, la propuesta de handrolls, sashimis o niguiris son una explosión de sabor: trucha, shiromi (pescado de carne blanca), atún rojo, con salsas e ingredientes para potenciar el gusto como el ponzu, tajín, aceite de trufa o jengibre.

Carnes, pastas, buñuelos de veduras, empanadas, la parrilla y cocina clásica argentina está en el delivery de Lo de Jesús Prensa

Y si el corazón late por la cocina argentina, en Lo de Jesús tienen un servicio de delivery que cubre todas las necesidades, desde cortes de carne a empanadas, pastel de papas y buñuelos de verdura.

Seis variedades de chocolate para enamorarse Prensa

En cualquiera de los casos un buen cierre es algunas de las cajas de bombones y chocolates de Rapanui, la caja de corazones x5 con dulce de leche ($4500), la mosaico con 6 variedades de chocolates ($24.000) o los clásicos bombones (desde $18,000).

5- Ambientación de lujo para el amor

El Faena ofrece una noche especial en su espacio gastronómico: El Mercado Gentileza Faena

El mercado, el espacio gastronómico del Hotel Faena, homenajea a las cantinas clásicas de Buenos Aires con una deco que inspira al encuentro, y una iluminación cuidada que despierta pasiones. Por eso, el menú para celebrar San Valentín no defrauda. Con un aperitivo para comenzar la noche, y entradas de perfil fresco, la experiencia continúa con carnes rojas, pescados y alternativas vegetarianas acordes a una cocina internacional contemporánea y, para el cierre, clásicos postres. Todo con una seleccionada carta de vinos. El valor es de $180.000 por persona. Dirección: Martha Salotti 445, Faena Hotel Buenos Aires, Puerto Madero.

Para los que celebran el amor en otras fechas

¿Ya te das cuenta que no llegás al 14? Tratá de no pelearte y agendate otro día, febrero es más que una noche

6- Cine bajo las estrellas para festejar el 22

Cine bajo las estrellas (Este contenido fue generado por un sistema de inteligencia artificial (IA)) Shutterstock

El romanticismo de ver una película bajo las estrellas era algo innegable en épocas de autocines, situación que ya no es posible, pero que sí tiene sus variantes. Como la propuesta de Ronda y su edición especial de Cine al Aire Libre en su terraza pensada para parejas a las que no les importa el día que el calendario marca festejar al amor. Por eso el 22 (8 días después del Día de los enamorados) propone una experiencia que combina

cine romántico, gastronomía, bebida y ambientación cuidada. La película que se elegirá en las historias de IG de la zona de entretenimientos del DOT será en pantalla led, el espacio estará ambientado de manera relajada, con sillas y mesas altas, bajas y también alfombras y almohadones, y la experiencia incluirá un trago y pochoclos de regalo (todo dentro de un costo de 30 mil persona o menos si están atentos a los descuentos. Además, un carrito gastronómico de la Creperie atajará los antojos de la noche. Las parejas recibirán vouchers con descuentos para futuras visitas a las actividades en Ronda. Dirección: Dirección: Vedia 3600, CABA. Cuenta con dos horas de estacionamiento gratuito con Appa

7- Un viaje para reafirmar el amor

Entre la vegetación y el descanso, un ambiente propicio para seguir encontrándose @nicoferreyra6

Para aquellos que estén dispuestos a viajar ya, o que quieran regalar un viaje especial a su pareja, el verde y la abundante vegetación de la selva misionera es un entorno ideal para relajarse y disfrutar la unión de los enamorados. En Loi Suites Iguazú la cena de San Valentín incluye un menú de tres pasos, welcome drink, una botella de vino Rutini Wines por pareja, un obsequio sorpresa y show de saxo ($180.000). Sumarse a la promo de Spa San Valentín, que estará disponible durante febrero, es otro incentivo para dejarse tentar (Descontracturante 50’ $105.000 por pareja, si se suma el sauna seco son $135.000 por pareja). Las noches de hotel se cotizan de acuerdo a las categorías de habitaciones y cantidad de noches. Tel:3757-512303