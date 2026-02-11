San Valentín: regalos y propuestas gourmet para decir te quiero con sabor

No todos llegan a San Valentín con el regalo resuelto. Para quienes todavía están buscando algo que esté a la altura de la fecha, el universo gourmet ofrece un atajo elegante: productos bien hechos, sabores que gustan y elecciones que transmiten cuidado. A continuación, chocolates, delicatessen y hasta una cena especial que resuelven el dilema y convierten la duda en un buen plan.

Vasalissa Chocolatier

Tabletas, bombones y figuras románticas: la propuesta de Vasalissa para este 14 de febrero

Vasalissa trabaja el chocolate desde una mirada artesanal y estética a la vez. Sus bombones y tabletas están pensados como piezas de autor, con combinaciones de cacao, frutas, especias y frutos secos que buscan equilibrio y carácter. La presentación acompaña esa lógica: cajas sobrias, diseño cuidado y una identidad que convierte al chocolate en un regalo con presencia.

Gourmand Food Hall

La cena de San Valentín de Gourmand Food Hall estará maridada con vinos de la bodega Catena Zapata

En Gourmand Food Hall, San Valentín se celebra con una cena diseñada especialmente para la fecha, el 14 de febrero a las 20.30. La propuesta invita a elegir entre dos menús: uno de cinco pasos y otro de tres, ambos con copa de bienvenida, café y petit fours, y maridados con vinos de la línea D.V. Catena y Angélica Zapata. Ostras gratinadas, langostinos en tempura, sushi, lomo a la pimienta y postres pensados para compartir forman parte del recorrido, que se completa con música en vivo y un clima cuidado para disfrutar de la noche.

Frappé

En Frappé hay opciones para organizar el mejor agasajo de San Valentín en casa, desde el copetín hasta la bebida

En Frappé el foco está puesto en armar una mesa bien pensada. Su selección de delicatessen (quesos, fiambres, conservas, pastas secas y aceites) funciona como punto de partida para una comida especial, pero el diferencial aparece en la cava: etiquetas nacionales e importadas, con opciones para acompañar desde platos simples hasta menús más elaborados. Elegir un buen vino no es solo sumar una botella, sino completar la experiencia y elevar cualquier plan de San Valentín.

Cauca

Este 14 de febrero, Cauca espera con el regalo más dulce

Cauca propone volver al placer clásico del buen chocolate. Con una tradición que se apoya en recetas cuidadas y materia prima de calidad, su línea de bombones, tabletas y presentaciones especiales funciona como un gesto simple y efectivo. Sabores reconocibles, equilibrio y una estética sobria hacen de Cauca una elección segura para regalar algo rico, bien hecho y con historia.

