Sandía con mostaza: la exótica combinación de sabores que se volvió tendencia en TikTok

Los desafíos de TikTok no dejan de sorprender a sus usuarios. Ya acostumbrados a que un challenge pruebe sus habilidades en el baile, el canto, o el humor, ahora los tiktokers fueron sorprendidos con una curiosa consigna gastronómica. Es que un video viral propone comer una rodaja de sandía con mostaza y filmarse en pleno experimento. Lizzo, la popular rapera estadounidense, fue una de las tiktokers más populares que decidió sumarse al reto del momento.

Sandía con mostaza parece una combinación de alimentos que nadie haría. Sin embargo, después de que la cuenta de TikTok @yayayayummy -que prueba extrañas combinaciones de alimentos- lo viralizara a través de un desafío, cientos de miles de usuarios se animaron a hacerlo. “Tomen una sandía jugosa, corten a ese bebé, cómprense un poco de mostaza amarilla francesa, viértanla en la fruta y ¡salud!”, propone el video. La rapera Lizzo, con 16 millones de seguidores, no quiso quedarse afuera y se animó a probar el extraño maridaje de la fruta con la salsa.

El desafío viral de mezclar sandía con mostaza

La cantante de “Good As Hell”, en su propia versión del desafío, puso la salsa sobre una rodaja de la fruta y se mostró confundida. “No entiendo”, dijo frente a la cámara. Luego, volvió a intentarlo, sin poder determinar si le gustaba o no, en un video en el que no terminó de despejar las dudas

Lizzo se anima al desafío de la sandía con mostaza de TikTok

LA NACION