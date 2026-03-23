Saquitos de té usados: por qué no deberías tirarlos y cómo reutilizarlos en la casa

En un momento en el que en muchas casas de Argentina se busca gastar menos y aprovechar todo al máximo, los saquitos de té usados empiezan a ganar un protagonismo que muchos desconocen. Estas bolsitas que normalmente van directo a la basura después del primer uso, en realidad todavía tienen bastante para dar. Conservan minerales, antioxidantes y otros compuestos que pueden servir para varias cosas en la vida diaria.

La idea va en línea con hábitos más conscientes y sustentables, sin necesidad de hacer grandes cambios ni gastar de más. Es, básicamente, sacarle el jugo a algo que ya tenés en casa y que de otra forma va a terminar en el tacho de basura.

Más allá de preparar una infusión, el contenido de las bolsitas tiene propiedades interesantes. Uno de los usos más prácticos tiene que ver con los olores. Cuando se secan, funcionan como un desodorante natural bastante efectivo. Se pueden poner en la heladera, dentro de las zapatillas o cerca del tacho de basura para absorber esos aromas que nadie quiere tener dando vueltas.

Los saquitos de té guardan propiedades que vale la pena utilizar (Foto: Freepik)

Esto funciona porque el material de la bolsita, después de haber estado en contacto con el agua, queda con una buena capacidad de absorción. Así, en lugar de tirar todo, podés reutilizarlo para algo útil en cuestión de segundos.

Otro uso bastante común es para la limpieza. El té tiene taninos, que ayudan a aflojar la grasa y la suciedad. Con una bolsita usada se pueden limpiar vidrios, espejos o incluso algunos utensilios de cocina y todo sin recurrir a productos químicos. Así, se suma un punto a favor desde lo ecológico también.

También hay aplicaciones en el cuidado personal. Si dejás enfriar las bolsitas y las apoyás sobre los ojos, ayudan a desinflamar y a reducir las ojeras. Además, generan una sensación calmante si hay irritaciones leves en la piel. Es un truco simple, casero y bastante usado.

Para quienes tienen plantas o jardín, también sirven. Se pueden sumar al compost o directamente enterrarlas en la tierra. Aportan nutrientes que ayudan a mejorar la calidad del suelo, así que terminan siendo un pequeño plus para el crecimiento de las plantas.

Las bolsitas de té se pueden usar para tratamientos de cuidado personal (Foto: Freepik)

Otra opción es darles una segunda vuelta como infusión. Si bien el sabor va a ser más suave, todavía se puede aprovechar algo más antes de descartarlas. Es una forma sencilla de reducir el consumo diario sin resignar del todo el hábito.

Eso sí, hay que tener ciertos cuidados. La higiene es clave para evitar problemas. No conviene dejarlas mucho tiempo a temperatura ambiente, porque la humedad puede generar bacterias o moho. Lo mejor es guardarlas en la heladera si se van a reutilizar.

Antes de usarlas de nuevo, siempre es importante chequear que no tengan mal olor ni señales de deterioro. Son detalles simples, pero hacen la diferencia para que esta práctica sea segura.

Al final, todo se resume en lo mismo: pequeñas acciones que ayudan a ahorrar y a generar menos residuos. Las bolsitas de té, que parecen insignificantes, pueden convertirse en una herramienta útil dentro de la casa. Y en tiempos donde cada peso cuenta, ese tipo de soluciones suma más de lo que parece.