Expertas en nutrición y salud recomiendan consumir tres lácteos al día para lograr una dieta equilibrada

La Fundación Española de la Nutrición (FEN) y especialistas como Rosaura Leis y Rosa María Ortega han señalado que el consumo medio de tres raciones de lácteos al día continúa siendo adecuado dentro de una dieta equilibrada, como la mediterránea o la atlántica.

Las recomendaciones, difundidas en el marco de la campaña ‘Cuenta con los lácteos europeos’, apuntan a que estos alimentos aportan nutrientes esenciales durante todas las etapas de la vida.

Según explicó Rosaura Leis, catedrática de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela y presidenta de la FEN, los lácteos no deberían eliminarse de la alimentación salvo en personas con necesidades especiales, quienes requieren asesoramiento nutricional específico. De acuerdo con la especialista, estos productos constituyen una fuente relevante de nutrientes esenciales.

Recomendaciones por grupos de edad

La media general recomendada es de tres raciones diarias. No obstante, el consumo puede incrementarse en personas con mayores requerimientos nutricionales. En el caso de adolescentes, mujeres embarazadas —con una ingesta sugerida de 1.000 miligramos diarios de calcio—, mujeres en periodo de lactancia —1.200 miligramos—, personas mayores o deportistas, la cantidad puede ajustarse a sus necesidades específicas.

Según la experta los lácteos no deberían eliminarse de la alimentación salvo en personas con necesidades especiales

En niños en edad preescolar y escolar se aconsejan entre dos y tres raciones semanales, cifra que aumenta a tres o cuatro durante la adolescencia.

Para la población adulta, los expertos subrayan el aporte de potasio, vinculado al control de la presión arterial; vitamina A, asociada al mantenimiento de mucosas, piel y visión; y proteínas, que contribuyen al desarrollo y conservación de la masa muscular, un aspecto señalado como relevante también en personas de edad avanzada.

Por su parte, Rosa María Ortega, catedrática de Nutrición y Ciencia de los Alimentos en la Universidad Complutense de Madrid, indicó que incrementar el consumo de lácteos podría facilitar el acceso a nutrientes como calcio, magnesio y vitamina B2, considerados fundamentales en la dieta.

Estas recomendaciones se difunden en el contexto de la campaña ‘Cuenta con los lácteos europeos’, impulsada por la Organización Interprofesional Láctea (InLac), con el apoyo de la Unión Europea. Según los promotores, la iniciativa busca informar sobre los valores nutricionales de los lácteos y destacar la sostenibilidad del sector en Europa.

De acuerdo con los datos difundidos en la campaña, el sector lácteo europeo genera alrededor de 70.000 empleos directos en zonas rurales y promueve estándares vinculados al bienestar animal y al desarrollo territorial.