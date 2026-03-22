Cómo construir felicidad en la pareja

Hoy quiero invitarte a considerar algunos principios prácticos que pueden ayudar a construir un vínculo sano y feliz. Comencemos…

1. Escuchar para entender al otro, no para defenderse

Cuando una persona escucha únicamente para defender su postura, su pareja se distancia emocionalmente. Aunque no siempre resulte fácil ponerlo en práctica, con el paso de los años vamos descubriendo que el mundo está hecho de opiniones y que nadie posee toda la verdad. Por eso, no se trata de ganar una discusión, sino de comprender por qué el otro ve lo que ve. Aprender a ponerse en el lugar del otro es fundamental. Las parejas felices no son aquellas que están siempre de acuerdo, sino las que logran crear un espacio donde ambos puedan escucharse mutuamente.

2. Evitar la ironía

Nunca, ni en la pareja ni en ningún otro vínculo cercano —ya sea con hijos, padres o amigos—, deberíamos recurrir a la ironía o al sarcasmo. Este tipo de lenguaje, tan extendido hoy en muchos medios de comunicación, no aporta nada a una relación sana y, mucho menos, al cuidado de la salud mental de las personas.

Ser feliz es mucho más sencillo que vivir en la infelicidad

3. Pasar de quién tiene razón a qué nos pasa

Cuando surge una discusión en la pareja, es importante salir de la lógica de querer tener la razón a toda costa y preguntarse: “¿Qué nos pasa?”. Este cambio de perspectiva permite construir lo que podríamos llamar un “cerebro de pareja”, porque la mirada deja de centrarse únicamente en el “yo” para enfocarse en el “nosotros”. En lugar de pensar solo en “lo que yo quiero”, “lo que a mí me duele”, “lo que me hiciste a mí” o “lo que no me das a mí”, se empieza a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el vínculo y cómo ambos pueden comprenderlo y afrontarlo juntos.

4. Hacer micro reparaciones rápidas

Cuando una persona se da cuenta de que trató mal al otro, es importante actuar con rapidez y pedir disculpas: “Disculpame que no te presté atención hoy”, “Perdoname que no contesté tu llamado”.

Estas actitudes fortalecen lo que podríamos llamar el “cerebro de pareja”, ya que permiten no solo tener en cuenta al otro —y lo que siente—, sino también evitar la acumulación de pequeñas frustraciones que, con el tiempo, pueden resultar muy dañinas.

Para concluir, en toda relación de pareja es fundamental dejar de pensar únicamente en términos individuales y comenzar a hacerlo en términos sistémicos. Es decir, comprender que cada persona está parada en un lugar distinto y tiene su propia mirada. Como mencionamos, nadie posee la verdad absoluta y nadie es más importante que el otro. Ambos son valiosos y dignos de ser felices.

Al fin y al cabo, ser feliz es mucho más sencillo que vivir en la infelicidad.