Se conocieron por Tinder y firmaron un contrato para ponerse de novios: “Es lo mejor”

Annie Wright, de 21 años, y su novio, Michael Head, de 23, se conocieron en octubre de 2020 a través de un “match” de Tinder. Desde aquel flechazo por la aplicación de citas empezaron a verse cada vez más seguido, y decidieron estipular las condiciones de su vínculo en un extenso contrato de 17 páginas. La joven pareja cumplirá su primer aniversario en poco más de un mes, y su historia se hizo viral.

Después de que le brindaron una entrevista al portal Kennedy News and Media, su particular iniciativa recorrió el mundo. Ambos viven en Estados Unidos, y estaban solteros cuando decidieron probar suerte con un amor virtual, que pronto se convirtió en un noviazgo con términos y condiciones escritos.

Según contó Annie, había terminado una relación tóxica hacía pocos meses y prefería mantener su soltería con relaciones ocasionales, hasta que conoció a Michael. Después de coincidir en Tinder, organizaron una salida casual, donde el joven estudiante de derecho la acompañó a pasear a su perro.

Los jóvenes se conocieron en noviembre del año pasado, en plena pandemia de coronavirus, y decidieron formalizar su vínculo con un contrato Tik Tok @Anniesright

“Lo conocí y fue tal como dicen; ese momento donde sentís: ‘Esta es la persona indicada’; así que me dije a mí misma que iba a hacer que funcionara”, aseguró. “Tuve ese momento en el que lo miraba y era todo lo que podría haber querido en una pareja”, agregó. Ese amor a primera vista fue creciendo salida tras salida, y luego de una broma surgió la llamativa idea de formalizar en palabras su romance.

“En quince días él me dijo: ‘Quiero que seamos novios’. Y como era muy pronto le respondí con un chiste sobre hacer un documento para establecer reglas básicas”, reveló. Después de charlarlo con seriedad, el futuro letrado se sintió cómodo con la idea, y se sentaron a redactar las 17 páginas del acuerdo, que posee cuatro puntos fundamentales: honestidad, comunicación, conocimiento de las necesidades del otro y “claridad y alineación”.

¿Cómo es el contrato de la joven pareja?

Cada uno expuso los “límites” innegociables que se deben respetar, y luego expusieron sus solicitudes hacia el otro: Annie le pidió que la sorprenda con un gesto romántico cada dos semanas; que no la aísle de sus amigos ni familia y que le permita pagar su parte de los almuerzos o cenas que no sean citas, entre otros requisitos.

Noviazgo con "términos y condiciones" por escrito: la joven pareja asegura que el documento es el secreto de su exitosa relación Tik Tok @Anniesright

También le dejó en claro que si luego de una pelea no se comunican luego de 48 horas, asumirá que la relación llegó a su fin. “La gente simplemente entabla relaciones y vive con el miedo constante de despertar dos años después y darse cuenta de que su pareja no tiene el mismo plan de vida; si no tienen esa conexión central de valores y sueños, estás perdiendo el tiempo”, sostuvo la joven.

Michael, por su parte, le pidió a su novia que respete su rutina de ejercicio de una hora diaria en soledad, para poder “recargarse mentalmente”; además de distanciarse durante 2 o 3 días para poder verse con familia y amigos, y dormir temprano durante la semana, por sus estudios.

“Tratamos nuestro noviazgo casi como si fuera una relación de negocios. Nos ocupamos de los conflictos como lo harían los socios comerciales, pero el amor es una ventaja adicional, porque no tratamos los problemas como si uno de los dos tuviera la culpa”, agregó Wright.

Annie Wright publicó fragmentos del contrato que firmó con su novio y se hizo viral en Tik Tok Tik Tok @Anniesright

Un año “bajo contrato” como novios

Tal como se ve en las imágenes que la joven difundió en Tik Tok, ambos firmaron de común acuerdo el contrato en noviembre de 2020, y están a punto de cumplir su primer aniversario. En este sentido, aclararon que actualizan su acuerdo cada seis meses, y consideran que el secreto del éxito fue la comunicación clara de lo que desean.

“Estamos de acuerdo en abordar la vida juntos y este es nuestro plan de juego para hacerlo. El contrato fue un cambio rotundo para los dos, y recomendamos a todas las parejas que tengan uno porque es lo mejor que hay”, sentenciaron.

Dentro de los objetivo del documento, se encuentra el deseo de “hacer reír al otro”, “crecer como personas” y “ser mejores juntos”. Sobre el final Wright bromeó con las cláusulas que su novio querrá agregar en la revisión anual: “Seguro me pedirá que me quite los zapatos cuando entro a su apartamento, porque siempre lo olvido”.

LA NACION