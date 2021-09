“Mientras vos festejabas, mi hijo moría”: el desgarrador mensaje de una votante para Alberto Fernández

Uno de los momentos más tristes de las PASO 2021 se vivió este domingo cuando una autoridad de mesa de Villa Dominico comenzó a contar los votos. Dentro de uno de los sobres, encontró un mensaje dirigido al presidente Alberto Fernández que la conmovió profundamente. “Mientras vos festejabas, mi hijo moría solo (con) 42 años”, decía la nota que dejó uno de los votantes.

“El voto más doloroso”, escribió María Laura Canziani para acompañar la publicación. La fiscal de Juntos por el Cambio quedó tan impresionada al leer la desgarradora carta, que tomó una fotografía con su celular y compartió en su cuenta de Twitter la imagen de la nota que estaba escrita con las letras recortadas de revistas y pegadas sobre un papel blanco.

Luego de sufrir la muerte de su hijo y de no poder despedirlo por las rigurosas medidas impuestas por el Presidente durante la pandemia, la persona que dejó la carta apuntó contra el mandatario, quien en las últimas semanas había quedado en el centro de la polémica después de que se difundieran las imágenes del festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos, el 14 de julio de 2020, cuando regían las más estrictas normas para combatir al Covid-19.

“El voto más doloroso”, escribió la fiscal de Juntos por el Cambio Twitter @marilaucanz

“Se me paró el corazón cuando lo vi”, respondió un usuario en las redes sociales. “El voto más doloroso y el más real. Mi mamá murió sola, y no de coronavirus. Sin embargo, no nos dejaron despedirla”, escribió otro. “Conmovedor”, tuiteó un tercero. “Mi hermano también falleció con 42 años. Va por todos ellos también esta paliza”, manifestó un internauta.

La fiscal aclaró la duda de uno de los usuarios que preguntó qué había pasado con ese voto. A lo que Canziani indicó que, debido a que no había ninguna boleta partidaria dentro del sobre, el voto fue anulado.

Si bien no se sabe la identidad de la persona que dejó la conmovedora carta ni cuál fue la causa de la muerte de su hijo, cabe recordar que el año pasado hubo un estricto protocolo sanitario que restringió de forma contundente los entierros, con apenas un puñado de personas que pudieron participar de la despedida de sus seres queridos contra otros miles que tuvieron que conmemorar a los fallecidos a través de una videollamada. Mientras tanto, la difusión de las imágenes de la fiesta de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en Olivos generó un fuerte malestar en muchos sectores de la sociedad.

LA NACION