Se enamoraron hace 20 años, se perdieron el rastro y ahora volvieron a estar juntos gracias a Facebook

Hace dos décadas, Joselita Saboia, una joven de 30 años separada con dos hijos, tenía un restaurante en la ciudad de Teresina, dentro del estado de Piauí, en Brasil. En esa época conoció a Jehová, un camionero de Río de Janeiro, soltero, con quien vivieron un romance inolvidable durante unos meses. La vida los separó y ahora, gracias a las redes, volvieron a encontrarse con el mismo amor de antes.

“Vino a Piauí a entregar materiales y acabó pasando por mi restaurante. Fue amor a primera vista. Siempre venía. Este amor lo vivimos unos meses”, contó Josy, tal como la llaman sus amigos y familiares, al medio local G1, y agregó que él siempre fue el amor de su vida.

Cuando el restaurante de ella no funcionó y tuvo que cerrar, terminaron distanciándose. Después de tener la mente centrada en resolver la crisis y pagar las deudas, la mujer se dio cuenta de que no tenía forma de contactar a su nuevo amado. Así fue que nunca más supieron uno del otro, hasta ahora.

Porque el amor era correspondido, Jehová soñaba con volver a verla. De hecho, nunca se casó y ni siquiera tuvo hijos. Cuando aparecieron Facebook y las demás redes sociales, el hombre renovaba cada día el esfuerzo de buscarla. “Siempre la estaba buscando, pero no podía encontrarla”, dijo él. La compleja búsqueda se resolvió milagrosamente cuando un día dio con la palabra clave y la foto de ella apareció, tan reconocible como la última vez que la vio. “Logré ubicarla, le escribí y ella me contestó. No lo podía creer, pasé demasiadas noches soñando con ella, preguntándome qué sería de su vida y si alguna vez tendría la oportunidad de volver a verla”.

En su reencuentro, los enamorados reprodujeron una foto que se habían sacado hace 20 años

Después de varios intercambios de mensajes, se dieron cuenta de que seguían tan enamorados como antes, así que decidieron encontrarse el pasado sábado 12 de junio que, justamente, es el día en el que en Brasil se festeja otro San Valentín. Se trata de una festividad en honor a San Antonio de Padua, un fraile nacido en Portugal a fines del siglo XII que ganó fama de casamentero especialmente después de ser canonizado.

“El reencuentro fue muy emotivo y ahora planeamos irnos a vivir juntos”, aseguró Josy. Ella estaba soltera cuando volvieron a verse: fue como una obra del destino. “Estoy muy feliz y emocionada, porque siempre lo he estado esperando, nunca lo he olvidado. Siempre fue el amor de mi vida. Cuando llegó su mensaje, incluso me conmoví, porque yo también lo estuve buscando siempre”, confesó.

LA NACION