Se enojó con su novio y con un insólito pasacalles le avisó que suspendía el casamiento

Tradicionalmente, un pasacalles se utilizaba como una muestra de cariño. Un enorme cartel colgado en medio de una calle anunciaba la alegría de una familia por los logros de uno de sus integrantes, una buena noticia para comunicarle a todos o algún mensaje romántico. Sin embargo, el tiempo cambió esta noción y empezaron a verse nuevas inscripciones de todos los estilos. Parejas que intentan reconciliarse, denuncias por infidelidad y, ahora, se suma una nueva categoría a la lista: suspensión de casamientos.

El hecho tuvo lugar en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. En medio de una plaza, atado de los extremos a dos árboles, apareció un pasacalles verde con letras negras. “Nicolás S. Ya no hay boda. Seguí gastando tu plata en beber con tus amigos, ni vengas a mi casa”, advirtió una joven despechada.

Un vecino de la zona sacó una foto y recurrió a las redes, donde apenas tardó unos minutos en volverse viral y recorrer los perfiles y medios de comunicación del mundo entero. Como es habitual en este tipo de situaciones, la opinión estuvo dividida. Mientras que muchas personas respaldaron al hombre misterioso y argumentaron que “menos mal no llegó al casamiento”, hubo tantas otras que felicitaron a la mujer por exponerlo y “terminar esa relación a tiempo”, como se leyó en Twitter.

Algunos comercios locales aprovecharon lo ocurrido y emprendieron una búsqueda para dar con el paradero y la identidad de Nicolás S.

En cuanto a la identidad de Nicolás S., todavía no pudo ser descubierta. Varios portales de noticias locales intentaron contactarlo aunque no tuvieron suerte y, en redes, el joven todavía no se pronunció al respecto. Sin embargo, varios productores locales utilizaron la noticia del pasacalles como estrategia de marketing.

Un restaurante de la zona, Luna Rossa, se valió del cartel para lanzar un pedido. “Buscamos a Nicolás. Le conviene. Se casa porque se casa”, se lee en el aviso. Tanto el lugar como muchas otras marcas, DJs, artistas y otros tantos negocios se sumaron a ofrecer promociones para encontrarlo.

“Salón, invitaciones, DJs, grupos musicales, torta y hasta despedida de soltero ¿Si engordás? No hay problema, tienes gimnasio”, bromearon en el anuncio. Sin embargo, la estrategia parece no funcionar. Desde que se conoció el pasacalles pasó casi una semana y desde el aviso de las marcas, cuatro días. La identidad de Nicolás S. aun es un misterio y del casamiento no se tienen noticias.

Otra ruptura de una pareja que dejó un pasacalles para el recuerdo

El 4 de diciembre, el barrio de Belgrano fue noticia mundial como lo fue Santa Cruz de la Sierra en estos días. Una joven intentó reconquistar a su novio y utilizó la aparentemente infalible técnica del pasacalles. “Martín, si no es un capricho, es amor. Sé que es con vos, sé que va a funcionar. Confiá en mí, no te voy a fallar. Yo estoy dispuesta a todo por nosotros ¿Y vos?”, le expresó en el gran cartel.

El pasacalles de Belgrano desató una ola de insólitos y divertidos comentarios en Twitter

En ese entonces, la polémica no faltó y las redes se infestaron de memes. Párrafo aparte, y un factor común entre todos los casos donde se viralizan pasacalles, los protagonistas son difíciles de encontrar. Nicolás S. no aparece y las identidades reales de Martín y Belu siguen ocultas.