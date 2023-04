Se hizo pasar por crítico gastronómico en un restaurante y en el ticket le dejaron un inesperado mensaje

escuchar

Las redes sociales tomaron una gran importancia en los tiempos modernos, a tal punto que una persona que se crea un usuario y obtiene una gran cantidad de seguidores puede ser tomado hasta como un crítico gastronómico. Con un público que está pendiente de cada publicación suya, el rol de influencer empieza a cautivar a las marcas o emprendimientos, con el afán de que sus productos tengan un extra a la hora de ser vistos.

También dentro de esa estrategia, existen personas que se la rebuscan e idean un personaje que les puede ser beneficioso a la hora de sacar provecho. Así fue como Mavis Kaoru, un usuario de TikTok de México, se vistió con traje y corbata para asistir a un restaurante. De esta manera, simuló ser un crítico especializado en el tema. Sin embargo, los empleados del local empezaron a observarlo de reojo a la hora de llevarle los platos.

Se hizo pasar por crítico gastronómico en un restaurante y la reacción de los mozos lo sorprendió

“Hoy voy a ir a un restaurante fancy con un cuaderno y voy a fingir que soy un crítico de comida. Vamos a ver si me tratan diferente”, empezó el relato este joven, sentado a la mesa y viendo cómo, a su alrededor, los mozos y quien organizaba el salón le prestaban atención a sus movimientos y calificaciones en un cuaderno, donde realmente no existían tales apreciaciones.

Con su plan en marcha, el tiktoker empezó a ver los resultados de su puesta en escena: los camareros aparecían con platos que él no había pedido y los cuales tenían el fin de ser calificados para su posterior recomendación. “A cada rato pasaban a mirar, me preguntaban si todo estaba en orden y ya no me quitaban los ojos de encima”, aclaró, entre risas, mientras miraba a la cámara.

La misión de Mavis consistía en probar cada plato y, a su vez, anotar en un cuaderno una supuesta devolución del mismo, aunque luego mostraría la trampa de que dibujaba figuras relacionadas a una pizza, un pez y una empanada. “Me llegó otro plato a la mesa, pero yo no lo había pedido. Creo que los meseros están hablando de mí en este momento”, finalizó este joven con el objetivo cumplido.

"Un placer tenerlo", la devolución del restaurante al influencer que simuló ser crítico gastrónomico

Antes de irse, desde el local le hicieron llegar un ticket con una observación en cuanto a su concurrencia al lugar. “Un placer tenerlo señor, vuelva pronto”, describía el papel con una frase escrita en lapicera.

El resultado en su perfil de TikTok fue totalmente fructífero ya que llegó a las 8 millones de visualizaciones y recibió cientos de comentarios sobre su actitud: “Eso sí es comer con estilo y gratis”; “Ese es mi sueño, realmente siempre he querido hacer eso”; “Presiento que la gente usará esto para comer gratis” y “Creo que comenzaré a llevar un cuaderno cuando vaya a comer”, fueron las menciones más destacadas.

