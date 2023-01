escuchar

Debbie Emslie es una tiktoker inglesa que se dedica a compartir rutinas de skincare y todo aquello relacionado al cuidado del pelo. En esta oportunidad, un video suyo se viralizó luego de tener un final inesperado... y espeluznante. La joven se puso extensiones en su cabello pero luego del primer lavado se sorprendió: “Parece una escoba”.

“¿Qué es esto?”, escribió en el video que ya sumó más 61.000 Me Gusta, en donde se la puede ver exhibir su cabello que claramente luce seco y sin forma. “¡Estaba tan emocionada de tener mechones largos para luego quedarme con el pelo así después del primer lavado!”, comentó y reconoció que no es la primera vez que le ocurre eso luego del primer lavado.

Se puso extensiones y luego del primer lavado se espantó: “No debería verse así”

Muchos usuarios la cuestionaron por la calidad de los productos que usa para su cabello, pero ella dejó en claro que no tiene nada que ver. “Independientemente del shampoo que esté usando y de cómo se esté secando el pelo, eso no debería verse así en el primer lavado”, dijo y agregó que “usa productos sin sulfato, protectores contra el calor y diferentes aceites”.

La joven reflexionó y llegó a la conclusión que quizás su pelo había sido expuesto a decoloraciones extremas. “Supongo que lo sometieron a productos químicos y, para mantener la longitud, no cortaron unos centímetros para eliminar esos callejones sin salida”, escribió un fanático de la influencer que tiene más de seis millones de seguidores. “Usé extensiones durante años de todas las marcas posibles y descubrí que no importa qué marca sea, todas se ven así después de un tiempo. Creo que todos hemos tenido esta experiencia. Las mías están guardadas en un cajón”, agregó en otro video.

Luego del polémico resultado, la joven reclamó a la peluquería donde le colocaron el cabello por lo que “terminó aceptando un reembolso del 30% de lo que pagó, aunque ni siquiera cubría un paquete de cabello”.

Un video de TikTok se volvió viral y generó polémica por un insólito detalle en el ticket: “Es poco coherente”

El usuario @benfurken compartió un clip en la red social en el que expuso que invitó a cenar a una chica y, al decirle que debían pagar la cuenta a medias, ella se ofendió. Finalmente, él le indicó que todo era una broma y cerró la filmación con un discurso sobre “la caballerosidad”.

El video fue filmado en México. Para los usuarios estaba preparado y no fue espontáneo como pretendía relatar, sin embargo, logró abrir un debate entre en la red social. “¿Quién tiene que pagar todo, ella o yo? ¿O mitad y mitad?”, consignó su autor. Al final del clip, cerró con un discurso basado en los roles de género. “Ya saben, no sean gatos. Si invitan a una niña a salir, pues invítenla, eso es lo que están haciendo. Obviamente, no tienen nada de malo que ella los invite a algún lugar o a salir a comer, pero ustedes siempre deben de tener el caballerosismo (sic) y la atención de invitarlas a ellas”, concluyó.

Compartió un video en TikTok y los usuarios aseguraron que estaba armado.

La publicación, que fue compartida el 28 de octubre pasado, se viralizó en las últimas horas y ya acumuló más de 10 millones de reproducciones. Además, los usuarios criticaron el clip y percibieron que no era espontáneo. “¿Por qué no miran el video? Está totalmente armado”, advirtió uno. “¿Podrían dejar las ideas del siglo XVI atrás?”, destacó otra. Asimismo, señalaron un curioso detalle en la factura, que constó de 3944 pesos mexicanos: “Lo raro es que es más caro en euros que en dólares. Si están prácticamente 1-1, ¿cómo hay más de 170 de diferencia? Es poco coherente” o “¿En qué país del mundo es casi el doble pagar en euros que en dólares?”, comentaron, en referencia a que el ticket indica que el precio es de 219,11 para la moneda estadounidense y de 394,40 si se paga en euros.

