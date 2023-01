Sorprendió con su interpretación y una aerolínea se ofreció a llevarlo a un show de Broadway: “Nunca esperé esto”

escuchar

El pequeño Nathan Broxton, de 11 años, no solo sorprendió a sus profesores y compañeros durante su estadía en un campamento de teatro y musicales; también se volvió viral en las redes sociales por sus interpretaciones dentro del vehículo mientras paseaba con su familia. Sin embargo, cuando uno de sus clips llegó a los ojos de una destacada aerolínea -así como sus más grandes ídolos-, la historia cambió.

Todo comenzó cuando los padres del pequeño, Samantha y Kevin Broxton, comenzaron a publicar videos (@raisingself) en los que revelaban el talento de su hijo. En cada interpretación destacaban diferentes producciones musicales, como Hamilton, así como la adaptación de Matilda. Sin embargo, la música pasaba a segundo plano cuando Nathan cantaba.

Con miles de reproducciones, la publicación musicalizada con “Wait For It” llamó la atención de grandes estrellas del teatro, como la actriz Bebe Neuwirth y el actor Leslie Odom Jr., de Hamilton. También la compartió la escritora Kendra James, y la crítica y periodista Ayanna Prescod.

“(Nathan) está mucho más comprometido de lo que soñaba a su edad. ¡Esto es convicción! Y me encanta verlo. Con esta trayectoria, me eclipsará en poco tiempo”, aplaudió Odom Jr. Tras este gran halago, la madre del prodigioso chico no pudo contener la emoción y le mostró el mensaje a su hijo, quien reaccionó por las palabras de su ídolo con un breve pero contundente: “Me siento halagado”.

La madre de Nathan compartió el momento en que su hijo interpretó la famosa canción del musical

Samantha contó que recibió cientos de mensajes de periodistas y fans de su hijo, pero uno en particular la dejó atónita. Se trataba de la aerolínea Delta Air Lines, quien la contactó para ofrecerle un viaje con todos los gastos pagos para que Nathan viera un show en el distrito teatral más famoso del mundo: Broadway.

La mujer compartió el anuncio de la empresa a través de Twitter. En tanto que la compañía confirmó su promesa, no sin antes destacar el talento del niño: “Cuando estás hecho para el escenario, no hay mejor lugar para ver tus sueños que Nueva York”.

Como suele ocurrir, la solidaridad viene en cadena. A raíz de todo el movimiento, el dramaturgo Jeremy O. Harris, conocido por su obra “Steve Play”, se ofreció para conseguir entradas para cualquier obra teatral que la familia desee ver. También la estrella Brittney Johnson los invitó a Wicked: el Musical, y mostró su interés por conocerlos.

Nathan sorprendió en redes sociales por sus interpretaciones

Tras el éxito en TikTok, una audición en serio

Tras una semana de emociones, finalmente los padres de Nathan actualizaron que todo había adquirido proporciones épicas. Las invitaciones fueron más allá y les enviaron propuestas para que su hijo protagonizara reality shows, algo que no terminó de convencerlos. Debido al éxito, consiguieron un representante para la incipiente carrera del pequeño,

Asimismo, Samantha confirmó que, gracias a lo mediático que resultó todo, su hijo aceptó una audición para un programa de televisión que parece gustarle. “Estamos asombrados por el nivel de personas que se acercaron. Dijeron cosas amables y le desearon cosas bonitas a Nathan (…) Nunca esperé esto. Estoy impactada”, cerró la mujer.

