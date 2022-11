Se sirve en un cofre: el curioso cóctel que el príncipe William pide cada vez que va a cenar afuera

escuchar

El príncipe William es el hijo mayor del actual rey Carlos III, y el heredero a la corona británica. Casado con Kate Middleton, con quien tiene tres hijos, suele ser noticia por sus numerosas campañas por un sinfín de causas nobles, que van desde la protección del medioambiente hasta la salud mental. Pero no siempre fue así, durante su etapa en la universidad se dedicó a divertirse y solía concurrir a distintos pubs nocturnos con sus amigos.

Allí, el actual príncipe de Gales era conocido por ser el alma de las fiestas. Y lejos de acudir a bares de lujo, William prefería los clubes nocturnos “normales” que se pueden encontrar en todas las ciudades del Reino Unido.

El príncipe William suele disfrutar de un cóctel elaborado con licor de durazno, brandy y vino espumante

Se dice que en estos pubs William desarrolló un gusto –que todavía mantiene- por un curioso cóctel llamado “Treasure chest” (”Cofre del tesoro”), que es una combinación de licor de durazno, brandy y vino espumante que se sirve en un baúl de madera para hacer honor a su nombre.

¿Cuáles son las bebidas y los cócteles que elige la realeza británica?

Gin y Dubonnet

Además de cumplir con sus obligaciones, la reina Isabel II sabía disfrutar de los buenos placeres de la vida. Como es sabido, Su Majestad tenía predilección por la ginebra y el Dubonnet, un aperitivo dulce con el que acompañaba sus almuerzos típicos a base de ensalada y carne fría. Fue Darren McGrady, antiguo chef real, quien lo reveló en una entrevista con la cadena CNN en 2017.

La reina Isabel cuando disfrutaba de uno de sus cócteles favoritos

Cerveza Boddingtons Bitter

Asumir que los miembros de la realeza solo beben champagne puede inducirnos a un error garrafal. Si la realidad se ajusta a los rumores, el duque Felipe de Edimburgo disfrutaba de la cerveza amarga a base de cebada malteada, que se elabora en Lancashire.

Medios especializados señalaron que la cerveza favorita de Felipe era una Double Diamond, tipo ale, pero su producción cesó en los años 1990. De acuerdo con el portal The Independent, el esposo de Isabel II rechazó en 2000 el vino que le ofreció el primer ministro italiano. “Dame una cerveza. No me importa de qué tipo sea, ¡simplemente traeme una cerveza!”, exclamó el duque.

Bellini de durazno

Creado por Giuseppe Cipriani en el famoso Harry’s Bar de Venecia a principios de la década de 1940, el Bellini de durazno era la bebida preferida de Lady Di. Preparado tradicionalmente con puré de durazno fresco y prosecco, la actriz Cleo Rocos compartió con The Independent: “Tengo maravillosos recuerdos de beber con la princesa Diana. Habitualmente se escapaba sola, disfrazada, para ir a lugares cercanos al palacio. Recuerdo haber bebido Bellinis de durazno con ella, Kenny y Freddie Mercury en el Bombay Brasserie que queda en la zona”.

Whisky escocés single malt

Prácticamente irresistible para la realeza británica, el whisky escocés es una de las bebidas favoritas del rey Carlos III. Hasta comercializa su propia marca: Highgrove Organic Single Malt. La marca seguramente está inspirada en sus gustos. Se destila a base de cebada malteada orgánica escocesa y se madura en barricas de roble para bourbon.

Al rey Carlos III le gusta el whisky escocés

Lejos de los placeres de Carlos, los miembros de la familia Real tienen su propia tradición de whisky: el Royal Lochnagar es favorito de la Casa Real desde hace 200 años.

Vino

Su esposa, Camilla, en cambio, tiene una afición por el vino e incluso admitió: “Bueno, en primer lugar, me encanta el vino, pero en segundo lugar, mi padre estaba en el negocio del vino, así que me crié bebiendo vino y agua como un niño francés”.

Gin tonic

Por último, pero no menos importante, se encuentra Kate Middleton, cuya bebida preferida se dice que es una pinta de Guinness. Aunque ella también disfruta del gin tonic. De hecho, cuentan que el príncipe William le prepara uno cada noche después de que sus pequeños se hayan ido a la cama.

Kate disfruta tanto de la cerveza como del gin tonic

