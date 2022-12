Se tatuó el código QR de una playlist y se volvió una sensación en las redes

escuchar

En redes sociales circulan videos virales que pueden causar sentimientos encontrados en las personas que los observan, debido a la particularidad del contenido. En esta oportunidad las risas fueron los protagonistas de una grabación que muestra a una mujer con un código QR tatuado en el brazo. La situación llamó la atención de los usuarios, que tras el conocimiento detrás del tattoo no dudaron en destacar la imaginación que tuvo la protagonista.

Los códigos QR son una imagen que se tratan de un atajo para ingresar a un sitio de Internet. Con esto se ahorra tiempo de búsqueda, por ejemplo restaurantes ofrecen este servicio para acceder al menú o para realizar un pago mediante esta herramienta. Pero una mujer quiso dar un paso más allá y decidió llevar en su piel un especial código, para no perder de vista un importante contenido para ella.

Se hizo un particular tatuaje y lleva la fiesta siempre con ella (Captura video)

Al escanear dicho tatuaje envía directamente a una playlist de Spotify - que tiene su código especial- con todo tipo de canciones para ambientar las reuniones de amigos y familiares. “Ya trae la fiesta tatuada”, se titula el video que se volvió tendencia en las plataformas digitales, respecto a esta decisión que tomó la mujer.

En el video se le ve a una veintena de personas en un local comercial, mientras disfrutan de una fiesta. Cuando de repente se acerca una joven a la cabina del DJ a mostrar su tatuaje. En ese momento, el hombre sacó su celular, leyó el código QR con la cámara y automáticamente reprodujo la primera canción.

La involucrada, llena de felicidad, empezó a bailar y a cantar junto a sus amigos de forma natural, como si ya hubiese utilizado su gran atajo que lleva en la piel en otras oportunidades. Mientras, el resto de personas comenzó a reír por presenciar tan curioso momento que los dejó sin palabras.

Se trata de una particular forma de llevar su música favorita a todos lados y acceder rápidamente a ella. Lo cierto es que puso a prueba que su decisión funciona a la perfección. Por supuesto que no es la primera vez que se utiliza este código para algo especial, por ejemplo hay parejas que utilizan dijes de accesorio con esta figura que los lleva a reproducir la canción que lo une en nombre del amor que comparten.

Pero, en esta ocasión, se trató de un momento más que particular que no tardó en viralizarse. Algunos usuarios de las redes comentaron lo ocurrido y dejaron sus opiniones al respecto en los comentarios de la publicación. “El verdadero ‘me voy a tatuar esta canción”´; “Lo entendió todo”; “Puso el cuerpo en nombre de la fiest”; “Ser feliz o encajar en sociedad jajaja”; “No sé si sentir envidia o admiración”; “Ya me empezaron a gustar los tatuajes”; “La amo”y “En mis tiempos se tatuaban las letras de las canciones”, fueron algunas reacciones de quienes no dejaron de sorprenderse por la situación.

EL TIEMPO (GDA)