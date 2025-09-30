Selena Gómez llevó un detalle “made in argentina” en su look de novia

La cantante se casó con Benny Blanco en una ceremonia íntima en California y un accesorio del vestido fue el más comentado

Hace unos días que Selena Gómez y Benny Blanco dieron el “sí”. Aunque la boda fue íntima, solo asistieron 170 invitados, bastó que la cantante compartiera algunas imágenes para que millones de seguidores en todo el mundo comenzaran a hablar. El vestido, el make up, el peinado, el traje del novio... Todo fue analizado en redes. Pero pocos repararon en que el look de la novia tuvo un detalle “made in Argentina”.

Benny lució un esmoquin clásico negro, con camisa blanca y un moño negro. Mientras que la novia eligió un vestido de satén con cuello halter y detalles de encaje. Llevó, como marca la tradición, “algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul”. Pero sumó, además, algo con toque argentino.

Selena Gomez lució un vestido de Ralph Lauren y el ramo pequeño de lily of the valley (muguet) blancos (Fuente: Instagram/@selenagomez)

La lily of the valley (lirio del valle) es una planta perenne con flores blancas en forma de campanita, fragantes y delicadas.

Flores para vivir

Sophia Moreno Bunge nació y creció en Santa Mónica, California. Sus padres, argentinos, emigraron a Los Ángeles en los años 70, en sus veintitantos “para empezar de cero, trabajando muy duro”. Esa decisión hizo que Sophia estuviera rodeada de creatividad desde niña. Su padre, un apasionado de la cocina, primero se dedicó a remodelar casas y después se volcó a los restaurantes; mientras que su madre fue periodista y luego traductora. “De ellos heredé gran parte de mi ingenio y curiosidad”, reflexionó en una entrevista.

Selena Gómez y Benny Blanco se casaron el 27 de septiembre de 2025 en California Instagram

Si bien Sophia es californiana de nacimiento, cada verano viajaba a la Argentina. “Pasé mucho tiempo en Argentina cada verano, en la Patagonia y en la granja de mi abuela, vagando, haciendo senderismo, jugando al aire libre en las montañas y lagos. Estos paisajes, tanto sudamericanos como californianos, me han influenciado mucho como diseñadora”, dijo.

Los novios, en una imagen que Benny Blanco compartió en Instagram IGitsbennyblanco

La historia de Sophia con las flores comenzó, curiosamente, en cuarto oscuro. Mientras estudiaba artes visuales y fotografía en Nueva York, descubrió que lo que más la atraía no era la cámara sino aquello que retrataba: la vida efímera de una rama, la curva inesperada de un tallo, la fuerza de un pétalo a punto de caer. “Estudié fotografía en Barnard, en Nueva York, pero me encontraba cada vez más atraída por aquello que estaba fotografiando: flores y plantas. Así fue como terminé trabajando con Emily Thompson”, contó.

Selena Gómez con el ramo de Sophia Bunge Instagram

Las alianzas y el ramo, al detalle Instagram

Thompson es una de las floristas más reconocidas de Nueva York, famosa por sus arreglos grandes y llamativos, casi como esculturas. Tan imponentes que llegaron a museos como el MoMA y el Whitney. Sophia la descubrió casi por casualidad y no dudó en escribirle: “Leí un artículo sobre Emily Thompson Flowers en el New York Times; me pareció tan interesante y maravillosa… La contacté y comencé a hacer una pasantía con ella; esa pasantía se convirtió en el trabajo más emocionante e inspirador que he tenido en mi vida”, dijo en una entrevista en 2019. En su taller fue asistente y fotógrafa: la ayudaba a armar composiciones, registrar procesos y, sobre todo, a entender que un ramo podía ser también una obra de arte.

Las fotos que Selena Gómez y Benny Blanco compartieron con sus seguidores Instagram

"Una princesa de Disney, pero real", describió Blanco a su novia Instagram

Otra imagen del álbum de los novios Instagram

Para sus arreglos Sophia prefiere flores de temporada y materiales locales Instagram

“Mujeres inspiradoras”

Luego esa experiencia, en 2014 Sophia volvió a Los Ángeles y decidió dar un paso más: fundó ISA ISA su propio estudio de diseño floral que bautizó en honor a sus dos abuelas argentinas, ambas llamadas Isabel. “ISA lleva el nombre de mis dos abuelas argentinas, ambas Isabel; también es mi segundo nombre. Mis dos abuelas son mujeres muy inspiradoras: jardineras, emprendedoras, madres y aventureras. Quería rendir homenaje a mis inspiraciones y a mi fuerte linaje materno”, reveló.

Sophia Moreno Bunge Instagram

ISA ISA creció rápido. Su trabajo comenzó a aparecer en los medios y se posicionó como parte de la nueva generación de diseñadores florales contemporáneos.

“Comencé mi recorrido en el diseño floral en la ciudad de Nueva York, donde estudié arte en la universidad… Cuando me mudé a Los Ángeles, fundé ISA ISA para poder explorar un lenguaje propio con las flores”, dijo.

ISA ISA creció rápido. Sus composiciones comenzaron a aparecer en medios como Vogue, T Magazine y Architectural Digest. También se coló en desfiles de moda, proyectos de interiorismo y bodas.

Sobre su estilo, la florista en reiteradas oportunidades contó que su intención es que sus composiciones transmitan emoción, y que estén ligadas al ciclo natural de las flores en cada estación: “Mi deseo es crear entornos emotivos, extraños y con una inspiración única, utilizando materiales de temporada”.