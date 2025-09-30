Selena Gómez llevó un detalle “made in argentina” en su look de novia

La cantante se casó con Benny Blanco en una ceremonia íntima en California y un accesorio del vestido fue el más comentado
- 4 minutos de lectura'
Hace unos días que Selena Gómez y Benny Blanco dieron el “sí”. Aunque la boda fue íntima, solo asistieron 170 invitados, bastó que la cantante compartiera algunas imágenes para que millones de seguidores en todo el mundo comenzaran a hablar. El vestido, el make up, el peinado, el traje del novio... Todo fue analizado en redes. Pero pocos repararon en que el look de la novia tuvo un detalle “made in Argentina”.
Benny lució un esmoquin clásico negro, con camisa blanca y un moño negro. Mientras que la novia eligió un vestido de satén con cuello halter y detalles de encaje. Llevó, como marca la tradición, “algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul”. Pero sumó, además, algo con toque argentino.
Flores para vivir
Sophia Moreno Bunge nació y creció en Santa Mónica, California. Sus padres, argentinos, emigraron a Los Ángeles en los años 70, en sus veintitantos “para empezar de cero, trabajando muy duro”. Esa decisión hizo que Sophia estuviera rodeada de creatividad desde niña. Su padre, un apasionado de la cocina, primero se dedicó a remodelar casas y después se volcó a los restaurantes; mientras que su madre fue periodista y luego traductora. “De ellos heredé gran parte de mi ingenio y curiosidad”, reflexionó en una entrevista.
Si bien Sophia es californiana de nacimiento, cada verano viajaba a la Argentina. “Pasé mucho tiempo en Argentina cada verano, en la Patagonia y en la granja de mi abuela, vagando, haciendo senderismo, jugando al aire libre en las montañas y lagos. Estos paisajes, tanto sudamericanos como californianos, me han influenciado mucho como diseñadora”, dijo.
La historia de Sophia con las flores comenzó, curiosamente, en cuarto oscuro. Mientras estudiaba artes visuales y fotografía en Nueva York, descubrió que lo que más la atraía no era la cámara sino aquello que retrataba: la vida efímera de una rama, la curva inesperada de un tallo, la fuerza de un pétalo a punto de caer. “Estudié fotografía en Barnard, en Nueva York, pero me encontraba cada vez más atraída por aquello que estaba fotografiando: flores y plantas. Así fue como terminé trabajando con Emily Thompson”, contó.
Thompson es una de las floristas más reconocidas de Nueva York, famosa por sus arreglos grandes y llamativos, casi como esculturas. Tan imponentes que llegaron a museos como el MoMA y el Whitney. Sophia la descubrió casi por casualidad y no dudó en escribirle: “Leí un artículo sobre Emily Thompson Flowers en el New York Times; me pareció tan interesante y maravillosa… La contacté y comencé a hacer una pasantía con ella; esa pasantía se convirtió en el trabajo más emocionante e inspirador que he tenido en mi vida”, dijo en una entrevista en 2019. En su taller fue asistente y fotógrafa: la ayudaba a armar composiciones, registrar procesos y, sobre todo, a entender que un ramo podía ser también una obra de arte.
“Mujeres inspiradoras”
Luego esa experiencia, en 2014 Sophia volvió a Los Ángeles y decidió dar un paso más: fundó ISA ISA su propio estudio de diseño floral que bautizó en honor a sus dos abuelas argentinas, ambas llamadas Isabel. “ISA lleva el nombre de mis dos abuelas argentinas, ambas Isabel; también es mi segundo nombre. Mis dos abuelas son mujeres muy inspiradoras: jardineras, emprendedoras, madres y aventureras. Quería rendir homenaje a mis inspiraciones y a mi fuerte linaje materno”, reveló.
ISA ISA creció rápido. Su trabajo comenzó a aparecer en los medios y se posicionó como parte de la nueva generación de diseñadores florales contemporáneos.
“Comencé mi recorrido en el diseño floral en la ciudad de Nueva York, donde estudié arte en la universidad… Cuando me mudé a Los Ángeles, fundé ISA ISA para poder explorar un lenguaje propio con las flores”, dijo.
Sobre su estilo, la florista en reiteradas oportunidades contó que su intención es que sus composiciones transmitan emoción, y que estén ligadas al ciclo natural de las flores en cada estación: “Mi deseo es crear entornos emotivos, extraños y con una inspiración única, utilizando materiales de temporada”.
Más notas de Historias LN
- 1
Chau humedad, manchas y desgaste: soluciones para que cocinas y baños luzcan como nuevos, sin obra
- 2
Fue un papelón en los cines, estaba condenada al olvido y se convirtió en la película que todos aman: el fracaso “de culto”
- 3
Abandonada durante años: la casona de estilo inglés que se transformó en un restaurante donde la parrilla es protagonista
- 4
Giro arqueológico: un hallazgo de 5500 años de antigüedad asombró a los investigadores por ser “extremadamente alto”