Semana Santa: supermercados, diarios y transporte, todo lo que tenés que saber para organizarte el Viernes Santo

La Semana Santa ya tuvo su primer impacto en la movilidad con este Jueves Santo, día no laborable, que sirve como descanso para los más chicos por la suspensión de clases, así como para aquellos cuyos empleadores hayan decidido darles el día. Pero mañana llega el Viernes Santo, feriado inamovible en nuestro calendario oficial, y la actividad de distintos rubros quedará restringida como corresponde a un día de asueto.

Aquellos que deban trabajar por ser parte de industrias indispensables para el funcionamiento de la sociedad serán recompensados, tal y como dicta la Ley de Contrato de Trabajo, con una remuneración extra del 100% respecto a lo que cobren una jornada simple.

Como establece la tradición bíblica, el Viernes Santo se recuerda todo el proceso judicial contra Jesús, su posterior condena a la crucifixión y su muerte en la cruz. Además, el día termina con la conmemoración de la sepultura a la que fue llevado antes de que concluyera el día. Por tratarse de una jornada de purificación espiritual, la Iglesia estableció la restricción a comer carne y recomienda hacer ayuno.

¿Hay supermercados en Viernes Santo?

La respuesta es que sí, pero depende. Las principales cadenas en la Argentina tienen un horario especial de feriados y, por lo general, estos días comienzan la jornada algo más tarde y cierran más temprano: algo que varía según la marca e, incluso, la sucursal. De cualquier manera, a través de una búsqueda rápida en Google, se puede revisar el horario de cada sucursal.

Los supermercados están abiertos en Viernes Santo, aunque el horario varía según la cadena e incluso la sucursal Gerardo Viercovich - LA NACION

¿Hay diarios en Viernes Santo?

Aunque los medios siguen produciendo contenidos y actualizando el minuto a minuto en sus portales todos los días, la versión física de los diarios no circula el Viernes Santo, tratándose de una de las pocas ocasiones en el calendario en las que esto sucede. Los otros días en los que no abren los kioscos de diario son: el 25 de diciembre, 1° de enero, 1° de mayo y, desde 1947, el 7 de noviembre: Día del Canillita en la Argentina.

¿Cómo funciona el transporte público el Viernes Santo?

Aquellos que deban movilizarse en transporte público el Viernes Santo podrán hacerlo, pero con las restricciones que imponen los días feriados. Por su parte, el gobierno de la Ciudad confirmó que los subtes funcionarán con horario de sábado, es decir de 6 a 24 horas, según corresponda a la última formación de cada línea. En cuanto a los colectivos, funcionarán con una frecuencia reducida por tratarse de un día de asueto general.

¿Se sortea la quiniela en Semana Santa?

La diferencia entre día no laborable y día feriado también repercutirá en actividades como el sorteo de la quiniela. Numerosas entidades como la lotería chaqueña, santafesina y la de la Ciudad (antigua Lotería Nacional) anunciaron que el Viernes Santo no realizarán su tradicional sorteo. La Lotería de la Provincia de Buenos Aires, en cambio, mantendrá su calendario regular, y solo no se encontrarán disponibles las loterías -tanto matutina como nocturna- de Montevideo.

Por otro lado, las bolillas sí giran este Jueves Santo por tratarse de día no laborable, con lo que queda abierta esa oportunidad para que los jugadores realicen sus apuestas.