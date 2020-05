Series. Las recetas y alguna rarezas culinarias de Friends reunidas en un libro

Crédito: Prensa

El esperado gran reencuentro de los protagonistas de Friends, después de quince años de concluida la última temporada, podría retrasarse indefinidamente mientras dure la cuarentena,

Pero no todo está perdido para los fanáticos de la serie: este año, anunciado para septiembre, se publicará el libro de recetas que contiene las comidas favoritas de este grupo de amigos.

Friends: el libro de cocina oficial se lanzará el 20 de septiembre, y ya es posible reservarlo en Amazon. Escrito por Amanda Yee, el libro de 176 páginas, de tapa dura rememora distintos capítulos en los que los protagonistas aparecen comiendo y revela de qué y cómo están hechos los platos. Las más de 70 recetas inspiradas en la exitosa comedia de NBC están autorizadas por nada menos que Warner Bros, teniendo en cuenta que ya habían sido lanzados otros libros no oficiales.

El sandwich de albóndigas de Joey Crédito: Prensa

Lo mejor: no hace falta ser un cocinero experimentado para recrear los sabores de la serie en nuestra casa. No hace falta que seas una chef experimentada como Monica Geller en Monica's Friendsgiving Feast. También podrás aprender a preparar las papas fritas como Joey Tribbiani en Just for Joey Fries.

Otras cosas ricas para replicar: están " Milk You Can Chew " de Chandler Bing, las galletas de la abuela de Phoebe Buffay y el famoso triffle inglés de Rachel Green, un budín (bagatela) de varias capas relleno con frutas, licor y crema.

¿Estará el famoso cheescake que se disputaban Rachel y Chandler? ¿Y las pizzas con las que se obsesionaban Ross y Joey?