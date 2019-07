Si hay Luna llena ¿se avecina un terremoto?

¿Hay relación entre la Luna llena y los terremotos? Crédito: Unsplash.com

Al parecer l a Luna llena no solo afectaría nuestra conducta y nuestras emociones: según dicen, durante esta fase de la Luna los terremotos serían más frecuentes.

La explicación radica en que durante este ciclo lunar, la Luna generaría una enorme fuerza de las mareas y esto, a su vez, pondría más presión en la corteza terrestre. En consecuencia, habría más posibilidades de que se propiciara un sismo. Pero, ¿esto es real o solo se trata de un mito?

La sismóloga estadounidense Susan Hough, llevó a cabo una investigación -publicada en la revista Seismological Research Letters- para develarlo. Y esto fue lo que halló.

No es más que una creencia.

Para dar con esta respuesta, Hough estudió 204 grandes terremotos ( de magnitud ocho o más) durante los últimos cuatro siglos y los relacionó con el calendario lunar. ¿Qué halló? Que no se propiciaban más sismos en Luna llena, en comparación con otro día del ciclo lunar.

"La creencia popular que relaciona los grandes terremotos con la Luna llena no tiene cabida para la ciencia", dijo Hough a The New York Times. Para la experta se trata solo de coincidencias sin aval científico. "Cuando ocurre un gran terremoto en Luna llena o en el día más corto del año, las personas tienden a atribuirle demasiada importancia a la coincidencia. Cuando ocurren grandes terremotos que no encajan en un patrón, nadie se percata", aclaró.

Aunque la experta no encontró datos concisos sobre si la fase de la Luna podría afectar el surgimiento de estos fenómenos naturales, sí descubrió algunas "señales" inusuales. Entre ellas, que la mayor cantidad de terremotos ocurridos en un solo día se produjo siete días después de la Luna nueva. Pero esta señal no fue estadísticamente significativa, "y las mareas lunares serían mínimas en este punto, por lo que no tiene ningún sentido físico", especificó en un comunicado de prensa del estudio.

El objetivo de la investigación era echar por tierra el mito de que la Luna llena podría desencadenar un sismo, aunque Hough es consciente de que las creencias populares no son fáciles de derribar. "Tarde o temprano habrá un gran terremoto durante la Luna llena, y la creencia volverá a aparecer", sostuvo.