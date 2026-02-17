Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 17 de febrero

En Estados Unidos, se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del martes 17 de febrero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

¿Dónde se registró un terremoto hoy martes 17?

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 26 sismos de magnitud igual o superior a 2,5 en Estados Unidos (incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico). El más fuerte fue uno ocurrido a 206 kilómetros al sur de Nikolski, Alaska, con una magnitud de 3,9.

Uno de los temblores más fuertes ocurrió en Nevada USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 114 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 17 de febrero a las 11.03 UTC (02.03 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 17 de febrero a las 11.03 UTC (02.03 hs en ). Ubicación: 24 kilómetros al noroeste de Bayview, CA . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 17 de febrero a las 09.35 UTC (01.35 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 17 de febrero a las 09.35 UTC (01.35 hs en ). Ubicación: 7 kilómetros al este de Willow, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 17 de febrero a las 08.45 UTC (23.45 hs del 16 de febrero en Anchorage ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 17 de febrero a las 08.45 UTC (23.45 hs del 16 de febrero en ). Ubicación: 5 kilómetros al noroeste de Odessa, Texas . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 17 de febrero a las 07.46 UTC (01.46 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 17 de febrero a las 07.46 UTC (01.46 hs en ). Ubicación: 49 kilómetros al oeste de Mentone, Texas . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 17 de febrero a las 06.25 UTC (00.25 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 17 de febrero a las 06.25 UTC (00.25 hs en ). Ubicación: 60 kilómetros al sureste de Akutan, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 17 de febrero a las 06.16 UTC (21.16 hs del 16 de febrero en Anchorage ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 17 de febrero a las 06.16 UTC (21.16 hs del 16 de febrero en ). Ubicación: 49 kilómetros al noroeste de Toyah, Texas . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 17 de febrero a las 06.15 UTC (00.15 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 17 de febrero a las 06.15 UTC (00.15 hs en ). Ubicación: 49 kilómetros al oeste de Mentone, Texas . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 17 de febrero a las 06.02 UTC (00.02 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 17 de febrero a las 06.02 UTC (00.02 hs en ). Ubicación: 48 kilómetros al oeste de Mentone, Texas . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 17 de febrero a las 06.01 UTC (00.01 hs en Austin ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 17 de febrero a las 06.01 UTC (00.01 hs en ). Ubicación: 11 kilómetros al sur de Guánica, Puerto Rico . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 17 de febrero a las 04.51 UTC (00.51 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 17 de febrero a las 04.51 UTC (00.51 hs en ). Ubicación: 29 kilómetros al noroeste de Chistochina, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 17 de febrero a las 03.28 UTC (18.28 hs del 16 de febrero en Anchorage ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 17 de febrero a las 03.28 UTC (18.28 hs del 16 de febrero en ). Ubicación: 9 kilómetros al suroeste de Niland, CA . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 17 de febrero a las 03.13 UTC (19.13 hs del 16 de febrero en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 17 de febrero a las 03.13 UTC (19.13 hs del 16 de febrero en ). Ubicación: 11 kilómetros al noroeste de Corcoran, CA . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 17 de febrero a las 01.53 UTC (17.53 hs del 16 de febrero en Sacramento ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 17 de febrero a las 01.53 UTC (17.53 hs del 16 de febrero en ). Ubicación: 6 kilómetros al oeste de Malibu, CA . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 17 de febrero a las 00.52 UTC (16.52 hs del 16 de febrero en Sacramento ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 17 de febrero a las 00.52 UTC (16.52 hs del 16 de febrero en ). Ubicación: 49 kilómetros al norte de San Juan, Puerto Rico . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 17 de febrero a las 00.49 UTC (20.49 hs del 16 de febrero en San Juan ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 17 de febrero a las 00.49 UTC (20.49 hs del 16 de febrero en ). Ubicación: 14 kilómetros al sur de Tres Pinos, CA . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 17 de febrero a las 00.19 UTC (16.19 hs del 16 de febrero en Sacramento ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 17 de febrero a las 00.19 UTC (16.19 hs del 16 de febrero en ). Ubicación: 5 kilómetros al este de Calumet, Oklahoma . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 16 de febrero a las 22.34 UTC (16.34 hs en Oklahoma City ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 16 de febrero a las 22.34 UTC (16.34 hs en ). Ubicación: 22 kilómetros al noroeste de Kalaoa, Hawái . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 16 de febrero a las 21.41 UTC (11.41 hs en Honolulu ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 16 de febrero a las 21.41 UTC (11.41 hs en ). Ubicación: 206 kilómetros al sur de Nikolski, Alaska . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 16 de febrero a las 20.52 UTC (11.52 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 16 de febrero a las 20.52 UTC (11.52 hs en ). Ubicación: 20 kilómetros al suroeste de Gerlach, Nevada . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 16 de febrero a las 18.50 UTC (10.50 hs en Carson City ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 16 de febrero a las 18.50 UTC (10.50 hs en ). Ubicación: 64 kilómetros al suroeste de Adak, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 16 de febrero a las 16.29 UTC (07.29 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 16 de febrero a las 16.29 UTC (07.29 hs en ). Ubicación: 139 kilómetros al suroeste de Adak, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 16 de febrero a las 15.59 UTC (06.59 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 16 de febrero a las 15.59 UTC (06.59 hs en ). Ubicación: 69 kilómetros al suroeste de Adak, Alaska . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 16 de febrero a las 15.42 UTC (06.42 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 16 de febrero a las 15.42 UTC (06.42 hs en ). Ubicación: 56 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 16 de febrero a las 14.03 UTC (06.03 hs en Carson City ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 16 de febrero a las 14.03 UTC (06.03 hs en ). Ubicación: 17 kilómetros al sur de Tres Pinos, CA . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 16 de febrero a las 12.52 UTC (04.52 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 16 de febrero a las 12.52 UTC (04.52 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sur de Indios, Puerto Rico. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 16 de febrero a las 12.36 UTC (08.36 hs en San Juan).

Mapa del lugar donde se registraron los sismos más intensos de las últimas 24 horas USGS

Qué regiones de EE.UU. tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.