Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este lunes 16 de febrero

En Estados Unidos, se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del lunes 16 de febrero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

¿Dónde se registró un terremoto hoy lunes 16?

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en Estados Unidos en las últimas 24 horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 21 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, todos ellos en Estados Unidos (incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico); el más fuerte fue uno ocurrido a 188 kilómetros al sur de Nikolski, Alaska, con 4,3 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes ocurrió en Nevada USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 55 kilómetros al sur de Ugashik, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 16 de febrero a las 11.49 UTC (02.49 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 16 de febrero a las 11.49 UTC (02.49 hs en ). Ubicación: 34 kilómetros al noreste de Paxson, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 16 de febrero a las 08.09 UTC (23.09 hs del 15 de febrero en Anchorage ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 16 de febrero a las 08.09 UTC (23.09 hs del 15 de febrero en ). Ubicación: 61 kilómetros al sur de Whites City, New Mexico . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 16 de febrero a las 07.30 UTC (00.30 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 16 de febrero a las 07.30 UTC (00.30 hs en ). Ubicación: 60 kilómetros al sur de Whites City, New Mexico . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 16 de febrero a las 07.05 UTC (00.05 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 16 de febrero a las 07.05 UTC (00.05 hs en ). Ubicación: 9 kilómetros al suroeste de Okarche, Oklahoma . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 16 de febrero a las 05.22 UTC (23.22 hs del 15 de febrero en Oklahoma City ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 16 de febrero a las 05.22 UTC (23.22 hs del 15 de febrero en ). Ubicación: 59 kilómetros al sur de Whites City, New Mexico . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 16 de febrero a las 04.58 UTC (21.58 hs del 15 de febrero en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 16 de febrero a las 04.58 UTC (21.58 hs del 15 de febrero en ). Ubicación: 17 kilómetros al sureste de Pāhala, Hawaii . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 16 de febrero a las 04.54 UTC (18.54 hs del 15 de febrero en Honolulu ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 16 de febrero a las 04.54 UTC (18.54 hs del 15 de febrero en ). Ubicación: 7 kilómetros al noreste de Calumet, Oklahoma . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 16 de febrero a las 04.13 UTC (22.13 hs del 15 de febrero en Oklahoma City ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 16 de febrero a las 04.13 UTC (22.13 hs del 15 de febrero en ). Ubicación: 26 kilómetros al suroeste de Gerlach, Nevada . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 16 de febrero a las 03.08 UTC (19.08 hs del 15 de febrero en Carson City ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 16 de febrero a las 03.08 UTC (19.08 hs del 15 de febrero en ). Ubicación: 200 kilómetros al sur de Nikolski, Alaska . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 16 de febrero a las 00.15 UTC (15.15 hs del 15 de febrero en Anchorage ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 16 de febrero a las 00.15 UTC (15.15 hs del 15 de febrero en ). Ubicación: 178 kilómetros al sur de Nikolski, Alaska . Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 15 de febrero a las 23.05 UTC (14.05 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 15 de febrero a las 23.05 UTC (14.05 hs en ). Ubicación: 187 kilómetros al sur de Nikolski, Alaska . Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 15 de febrero a las 22.52 UTC (13.52 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 15 de febrero a las 22.52 UTC (13.52 hs en ). Ubicación: 192 kilómetros al sur de Nikolski, Alaska . Magnitud: 4,1. Fecha y hora: 15 de febrero a las 22.52 UTC (13.52 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 4,1. Fecha y hora: 15 de febrero a las 22.52 UTC (13.52 hs en ). Ubicación: 7 kilómetros al noroeste de The Geysers, CA . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 15 de febrero a las 21.04 UTC (13.04 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 15 de febrero a las 21.04 UTC (13.04 hs en ). Ubicación: 188 kilómetros al sur de Nikolski, Alaska . Magnitud: 4,3. Fecha y hora: 15 de febrero a las 18.28 UTC (09.28 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 4,3. Fecha y hora: 15 de febrero a las 18.28 UTC (09.28 hs en ). Ubicación: 114 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 15 de febrero a las 17.43 UTC (08.43 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 15 de febrero a las 17.43 UTC (08.43 hs en ). Ubicación: 49 kilómetros al sureste de Akutan, Alaska . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 15 de febrero a las 17.30 UTC (08.30 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 15 de febrero a las 17.30 UTC (08.30 hs en ). Ubicación: 13 kilómetros al sur de Sand Point, Alaska . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 15 de febrero a las 16.24 UTC (07.24 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 15 de febrero a las 16.24 UTC (07.24 hs en ). Ubicación: 74 kilómetros al sureste de New Allakaket, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 15 de febrero a las 13.18 UTC (04.18 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 15 de febrero a las 13.18 UTC (04.18 hs en ). Ubicación: 118 kilómetros al norte de Brenas, Puerto Rico . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 15 de febrero a las 13.14 UTC (09.14 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 15 de febrero a las 13.14 UTC (09.14 hs en ). Ubicación: 11 kilómetros al noroeste de Camuy, Puerto Rico. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 15 de febrero a las 12.37 UTC (08.37 hs en San Juan).

Qué regiones de EE.UU. tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.