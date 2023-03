Siempre es temporada: 4 lugares para disfrutar el mejor chocolate

escuchar

Los fanáticos de lo dulce seguro tienen en el podio al chocolate. Es que su sabor y su versatilidad para formar parte de muchas preparaciones lo convierten en un elegido indiscutido alrededor del mundo. Pero no hace falta ir muy lejos para probar delicias en chocolate. Aquí te compartimos cuatro opciones donde podés hacer take away, delivery o sentarte a degustarlo, siempre de la mano de los beneficios de Club LA NACION.

Vasalissa Chocolatier

Las trufas y bombones de Vasalissa se elaboran con la más alta calidad de chocolate.

Sitio web: www.vasalissa.com

Beneficio: 15% los lunes

15% los lunes El dato: podés armar tus propias cajas de chocolate y hay muchas opciones para regalos

Si hablamos de chocolate, Vasalissa es palabras mayores. En esta empresa familiar con mucha historia, el chocolate conjuga calidad y estética. Empecemos por las cajas de bombones y trufas, su producto estrella. Hay cajas de 1 a 2 bombones ¡y hasta 50 a 60! No solo se destacan los sabores sino las formas: corazones, besos, vaquitas de San Antonio, flores, soles y lunas.

Le siguen las tabletas desde 45 g hasta 150 g y con sabores para los más clásicos, como chocolate amargo y almendras, chocolate relleno de dulce de leche y chocolate blanco; pero también para los más atrevidos, como chocolate rubio, con frambuesa y moras, con naranja y jengibre, gianduia y chocolate amargo.

Además, tienen ice cream pops, alfajores, figuras de chocolate de animales y autos y mucho más.

La Casita de Azúcar

Los copitos con base de merengue de La Casita de Azúcar, un ícono de la marca.

La Casita de Azúcar se especializa en la producción de chocolates y alfajores artesanales. Sus clásicos son los alfajores que vienen en tamaño grande y mini, blancos y negros, rellenos de dulce de leche o dulce de fruta. A ellos se suman los copitos con base tradicional o de merengue, rellenos de dulce de leche. Pero las opciones no terminan ahí, porque también cuentan con chocolate en rama; frutos secos bañados en chocolate; caramelos de leche con relleno de chocolate; y bombones y barritas rellenas con novedosos sabores como pistacho, praliné, crema de maní y frutos del bosque. ¡A aprovechar los que todavía andan por la Costa Atlántica, que tienen muchas sucursales en esa zona!

Scarlett

Si el antojo es de torta, Scarlett es el lugar.

Sitio web: www.scarlett.com.ar

www.scarlett.com.ar Beneficio: 20% en take away de lunes a miércoles

20% en take away de lunes a miércoles El dato: vale la pena probar su torta Jota-0 de genoise de chocolate, rellena de mousse de chocolate y cubierta con ganache de chocolate

En este local boutique en pleno Palermo Soho están las tortas de chocolate más ricas del condado. Por supuesto, no faltan las clásicas chocotorta, brownie y marquise de chocolate. También hay reversiones como la Chococheesecake (cheesecake de chocotorta con base de galletitas Chocolinas, decorada con rulos de chocolate) y la Mocka cream cake (base de torta húmeda de chocolate cubierta con mousse de café y espolvoreada con cacao semiamargo). Y quienes quieran 100% chocolate pueden pedir la Devil´s Cake (capas de bizcocho húmedo de chocolate, relleno de ganache de chocolate decorado con trufas de chocolate) o la Jota-O (base de torta húmeda de chocolate, rellena de mousse de chocolate, cubierto con ganache de chocolate). Todas vienen en tamaño grande o mini cake para disfrutar solo.

Cocu Boulangerie

Para la tarde, la energía puede subir de la mano de este croissant bomba.

Red social: www.instagram.com/cocuboulangerie

www.instagram.com/cocuboulangerie Beneficio: 20% todos los días

20% todos los días El dato: imperdible el croissant de chocolate y peras

En esta boulangerie francesa encontrarán opciones de patisserie y panadería con el riquísimo chocolate como protagonista. Si les gustan las piezas de panadería, tienen que pedir sus clásicos pan de chocolate y almendras y el choco croissant relleno de chocolate, bañado en chocolate y con terminación de peras. Y si de recetas francesas se trata, no pueden faltar los eclairs de chocolate y la marquise. Además se agregan opciones como el lingote de chocolate (brownie, praliné, ganache de choco y terminación de dulce de leche) y las cookies de chocolate blanco y arándanos, y en opción vegana de algarroba y chocolate.

